Walker Kessler avait les « jambes qui tremblaient »

À l’instar de Simone Fontecchio et Ochai Agbaji, Walker Kessler a lancé la nuit dernière, sur le parquet canadien d’Edmonton, sa carrière en NBA. Un premier match de présaison largement perdu par le Jazz face aux Raptors, qui a surtout servi de laboratoire pour le coach rookie Will Hardy, qui a fait jouer tout son effectif.

Parmi les joueurs les plus en vue en sortie de banc, le pivot rookie du Jazz s’est offert une copie satisfaisante pour sa première, avec 11 points (5/7) et 4 rebonds en 14 minutes.

Ce n’était pourtant pas gagné à en croire le 22e choix de la Draft 2022, logiquement envahi par le trac au moment de se lancer dans le grand bain. « J’étais très nerveux à l’approche de mon entrée sur le terrain, j’avais les jambes qui tremblaient. Mais tout s’est bien passé, j’ai hâte d’enchainer. »

Son coach, pour lequel c’était aussi une grande première sur le banc, tire en tout cas beaucoup de positif des débuts de l’ancienne tour de contrôle de la défense d’Auburn.

« C’était un premier match classique pour un jeune » a ainsi résumé Will Hardy. « Il a alterné entre des très bons passages, et d’autres qui lui rappelaient qu’il est maintenant en NBA. Mais dans l’ensemble, dans la continuité de ce qu’il produit jusqu’à maintenant à notre camp d’entrainement, je suis très satisfait de Walker. […] Il va passer du temps à regarder la vidéo, mais je pense qu’il y a de très bonnes bases sur lesquelles il va capitaliser. »

En conclusion, Walker Kessler résume la transition pas toujours évidente à gérer pour les jeunes intérieurs, entre la NCAA et la NBA. « Je pense que c’est surtout défensivement que je dois faire des ajustements. Les gars ici sont bien plus athlétiques et costauds [en comparaison à la NCAA], donc je dois être plus vertical. Mais ça viendra avec l’expérience, je ne suis pas inquiet » a-t-il ainsi conclu.