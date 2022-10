Keldon Johnson change de position

James Harden et Derrick Rose ne sont pas les seuls à avoir perdu du poids pendant l’été. Moins médiatisé, mais tout de même champion olympique, Keldon Johnson est apparu à l’entraînement avec 10 kilos en moins ! Du haut de son 1m95, il ne pèse plus que 95 kilos, et ça change beaucoup de choses.

« C’est vraiment un extérieur » explique Gregg Popovich. « Il n’est plus vraiment un ailier-fort, et ça lui permet d’être davantage à sa position naturelle. Il est plus rapide, il bouge mieux et il m’a dit qu’il se sentait mieux.

Surnommé « Big Body » par ses coéquipiers, Johnson va donc jouer « small forward » cette saison, et c’est déjà plus en rapport avec son physique. Avec son 1m95, il souffrait face à des joueurs beaucoup plus grands, et il va pouvoir se mesurer à des joueurs de son gabarit. Ce sera d’autant plus important qu’il est désormais le leader de l’équipe.

« Je suis plus fin, plus rapide et plus costaud, et simplement prêt pour une grande saison » a-t-il répondu.

Cet été, il a certes perdu du poids, mais il a aussi rempli son compte en banque puisqu’il a paraphé un contrat de 74 millions de dollars sur quatre ans. De quoi assumer un nouveau rôle de leader après le départ de Dejounte Murray.

« J’ai l’impression d’être un leader né et de pouvoir guider les jeunes », estime l’ailier de 22 ans. . « Je suis impatient de commencer la saison. J’ai hâte que les jeunes et moi soyons sur le terrain, avec la rage de vaincre. J’ai eu l’occasion de parler un peu aux rookies quand je suis allé à Las Vegas et que nous sommes tous sortis pour un dîner d’équipe. Ils sont cools. C’était bien de les voir jouer et d’observer leurs différentes personnalités ».

Malheureusement, il faudra patienter avant de voir à l’oeuvre puisqu’il s’est luxé l’épaule, et il pourrait revenir pour le début de la saison régulière.