Aaron Gordon va se rapprocher du cercle

En l’absence de Jamal Murray et Michael Porter Jr. la saison passée, Aaron Gordon a été le principal lieutenant de Nikola Jokic. Deuxième meilleur marqueur de l’équipe avec une moyenne de 15 points de match, il va voir son rôle évoluer cette saison, ne serait-ce que par rapport à son positionnement sur le terrain.

Mike Malone prévoit de le repositionner à son « poste normal » d’ailier-fort, plutôt occupé par Jeff Green l’an passé, poussant Aaron Gordon à jouer en 3. « Je lui en ai parlé la semaine dernière : ‘L’an passé, on t’a demandé d’en faire beaucoup trop. S’occuper de Ja Morant un soir pendant 48 minutes, d’un autre pendant 48 minutes’. Je pense que ça l’a épuisé », estime le coach, en parlant de ses missions défensives.

Mais le retour de Jamal Murray, couplé aux arrivées de Kentavious Caldwell-Pope et de Bruce Brown, devraient lui permettre de souffler dans ce secteur. « ‘Tu seras amené à défendre un peu sur (les arrières adverses) mais on a d’autres gars qui peuvent le faire, alors tu peux garder ta position naturelle' » , lui a dit son coach.

Un manque d’agressivité

Ce dernier, conscient de soulager son intérieur en défense, lui a également fixé un objectif en attaque : shooter six lancers-francs en moyenne chaque soir. « Parce que ça veut dire qu’il court en transition, qu’il va au cercle. Et que quand il a le ballon, il baisse la tête et attaque le panier », justifie Mike Malone qui se souvient de son Game 4 en playoffs, face aux Warriors l’an dernier, où il s’était montré très agressif (21 points avec 10/13 aux lancers). « Quand il a ce genre d’état d’esprit, il fait peur aux autres. »

« Ouais, ça va être sympa. Je peux aller plus près du cercle », reconnaît l’ancien joueur d’Orlando qui a le physique et la puissance pour atteindre cet objectif. Il lui faudra toutefois afficher cet état d’esprit sur la durée car l’intérieur tourne à trois lancers-francs tentés en moyenne depuis le début de sa carrière, pour 70% de réussite.

Durant l’intersaison, il a d’ailleurs bossé son jeu au poste, ses « floaters » ou encore ses « hooks ». Un travail fourni par le joueur de 27 ans qui connaît les ambitions de son club.

« On n’en est pas encore là. Je ne suis pas là où je dois être en tant que joueur. On n’est pas là où on doit être collectivement. On a encore du chemin à parcourir », évalue-t-il avant de conclure : « Je sais ce qu’on peut devenir. Je sais qu’on a le potentiel, si tout le monde reste en bonne santé, pour tenter de décrocher le titre. »