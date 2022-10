La méthode Mazzulla a séduit ses joueurs

Ce n’était qu’un match de présaison, mais pour les Celtics, il n’était pas comme les autres. Ce dimanche, devant leur public, Jaylen Brown et ses coéquipiers découvraient le coaching de Joe Mazzulla, jusque-là assistant d’Ime Udoka. Sans grande expérience, le trentenaire s’est félicité des 41 passes décisives de ses joueurs, et bien sûr de la large victoire (+41 face aux Hornets).

« J’ai eu l’impression de coacher une super équipe qui voulait gagner » a réagi le coach intérimaire. « Nos gars ont essayé de s’appliquer, ils se sont donnés à fond, et on dispose de beaucoup de vidéos pour la suite. C’est donc une question d’équilibre. C’est un équilibre entre ce qu’on a fait de bien, mais dans le même temps, ça ne compte pas puisqu’on cherche à s’améliorer ».

« Ce n’est pas quelqu’un qui va trop vous parler »

Quant à sa méthode de coaching, c’est le nouveau venu Malcolm Brogdon qui la détaille. « Ce n’est pas quelqu’un qui hurle et qui crie » souligne le 6e homme de Boston. « Il est très réfléchi et très direct. Ce n’est pas quelqu’un qui va trop vous parler et vous en dire trop car il souhaite que vous ayez l’esprit clair quand vous entrez sur le terrain. Il va être très direct et très honnête avec ce qu’il attend de vous, ce qui, je pense, est tout ce qu’un joueur NBA attend d’un coach. »

Pour Joe Mazzulla, c’est un privilège de se retrouver, à 34 ans, à la tête d’un candidat au titre.

« C’était plaisant de coacher, et j’en suis juste reconnaissant. Comme je l’ai déjà dit, c’est une chance car ce sont les Celtics, et parce que j’ai la possibilité de coacher une flopée de grands joueurs et de grandes personnalités. Peu de gens ont cette opportunité, et plus que tout, j’en suis reconnaissant. »