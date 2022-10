La sortie de la Luka 1 sera l’un des événements de cette rentrée en NBA. Enfin, le Slovène dispose d’une chaussure signature et Jordan Brand entend bien faire vivre la Luka 1 au maximum en multipliant les déclinaisons.

Celle-ci ne sera pas la plus « flashy » mais plaira à coup sûr. Baptisée « Reverse Orca », elle alterne tout simplement entre le blanc et le noir sur la tige et la semelle. Une partie de la semelle extérieure apparaît en vert translucide pour contraster un peu le tout.

Plus d’infos dans les semaines à venir concernant la date de sortie de ce coloris de la Luka 1, vendue à 119,99 euros en France.

