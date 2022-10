Enfin un peu de stabilité pour Harrison Barnes

On a tous encore en tête le visage d’Harrison Barnes. C’était en février 2019. Prostré dans le 4e quart-temps d’un match entre Dallas et Charlotte, l’ailier venait d’apprendre qu’il était échangé aux Kings contre Zach Randolph et Justin Jackson. Depuis, il n’a plus bougé de Sacramento, mais son nom apparaît régulièrement dans les rumeurs de transfert, et à 30 ans, il le prend avec philosophie.

« On sait comment ça se passe en NBA… Je vérifie ce que dit Woj (Adrian Wojnarowki). Je vérifie ce que dit Shams (Charania) » sourit-il avant le début des Kings en présaison. « Ils m’ont gardé ici, et en ce qui me concerne, c’est ici que je suis censé être et je vais faire de mon mieux. »

Ce qui pourrait pousser les Kings à l’échanger, c’est qu’il entame sa dernière année de contrat, et il sera free agent à la fin de la saison. C’est le genre de joueur qui intéresse un candidat au titre, mais aussi une franchise en reconstruction qui cherche des joueurs en fin de contrat.

Construire de la confiance

C’est juste une partie du business », a dit Barnes. « Je ne fais pas vraiment attention à cela. Le plus important, c’est d’être prêt pour le match d’ouverture. C’est ma priorité. Les gars sur ce terrain, le staff… Nous construisons cette confiance en ce moment, afin que lorsqu’il y aura de l’adversité, on pourra s’appuyer sur ces relations pour y répondre. »

Il cache pas non plus que la stabilité est importante pour un joueur, et il aimerait rester à Sacramento. « C’est bien de se fixer. Je me souviens quand je suis arrivé ici… Je crois que notre premier match était contre le Heat. L’entraîneur (Dave) Joerger m’a mis direct sur le terrain et je ne connaissais aucun système. Je courais partout. J’étais à Sacramento depuis 48 heures et j’avais joué 30 minutes ou plus ce soir-là, et c’était juste super confus. Aujourd’hui, après quelques années ici, se familiariser et se poser, cela compte beaucoup. Evidemment on aimerait avoir plus de victoires et on aimerait avoir accompli davantage de choses sur le plan collectif, mais c’est super de développer des relations avec ces gars-là, cette organisation, et de s’appuyer dessus. »