Désormais titulaire à Dallas, Spencer Dinwiddie ne veut pas faire du Jalen Brunson

Récupéré par Dallas en échange de Kristaps Porzingis en février dernier, Spencer Dinwiddie était devenu 6e homme chez les Mavericks. Mais avec le départ de Jalen Brunson aux Knicks, il va retrouver le cinq majeur.

« Il s’agit simplement d’être Spencer », explique Jason Kidd sur ce qu’il attend de l’ancien joueur des Pistons et des Nets. « Nous n’avons pas besoin qu’il fasse quelque chose de plus que ce que Spencer est capable de faire. Comme je lui ai dit quand on l’a récupéré, j’ai juste besoin qu’il soit Spencer. »

Un discours qui va très bien à l’intéressé.

« Je ne me vois pas vraiment remplir le rôle de Jalen en soi. Il y a beaucoup de matchs (la saison dernière) que j’ai terminés, il y a des matchs que j’ai joués sans Luka et sans JB, et j’ai commencé des matchs aussi. Mais pour ce qui est de la mentalité, j’ai le feu vert. Il faut aller créer des choses et essayer de gagner le match. »

La principale adaptation pour Spencer Dinwiddie, ce sera surtout de davantage évoluer aux côtés de Luka Doncic.

« Maintenant qu’il débute aux côtés de Luka, certains peuvent considérer que c’est un rôle différent », confirme Jason Kidd. « Mais il a joué avec Luka à certains moments (la saison dernière). Il s’agit simplement de profiter du fait d’avoir quelqu’un qui va beaucoup attirer l’attention adverse, ce qui rendra le jeu plus facile pour lui. Et puis je pense que c’est aussi quelqu’un qui est capable de placer les autres gars dans de bonnes conditions. »

Comme Jalen Brunson, Spencer Dinwiddie pourra en effet servir de deuxième créateur dans le cinq majeur de Dallas. Avec l’avantage cette fois de participer au « training camp » pour trouver des automatismes.

« L’an dernier, c’était une année de réadaptation », déclare Spencer Dinwiddie. « J’ai été autorisé à jouer cinq mois après ma rupture du ligament croisé, et je pense que le premier match était huit ou sept mois après l’opération. Maintenant, nous sommes à vingt mois de cela. Si vous demandez à n’importe qui ayant subi une blessure majeure, le fait d’être capable de revenir aussi rapidement témoigne du travail accompli. Mais c’est complètement différent presque deux ans après. Là, c’est une intersaison normale, avec des entraînements complets, sans avoir besoin de s’inquiéter des gonflements et sans avoir besoin de faire de pause. »