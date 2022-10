PJ Tucker (1m95) est prêt à rejouer pivot

Si les Sixers ont sorti le chéquier pour s’offrir PJ Tucker, c’est parce qu’ils estiment que c’est l’ailier-fort idéal pour épauler Joel Embiid dans la peinture. L’expérience de l’ancien joueur du Heat sera très précieuse, et il rappelle qu’il peut même rendre service au poste de pivot.

Malgré son « petit » 1m95, Tucker a déjà joué au poste 5. C’était à Houston avec Daryl Morey comme dirigeant et James Harden comme coéquipier.

« C’est la même chose. Peu importe la position sur le terrain. J’ai débuté comme pivot pendant une année complète, et ce n’est pas important » a-t-il confié vendredi.

Pour lui, le fait de jouer au poste 5 ne change rien à son jeu. « Cela ne change rien du tout. C’est la même chose. C’est ce que je dis, ça ne change rien du tout« .

Bien sûr, Tucker ne débutera pas au poste 5 puisque les Sixers possèdent Joel Embiid, mais sur certaines séquences, il pourrait prendre sa place dans une configuration « small ball ».

« Je suis un caméléon. Je peux m’adapter n’importe où, dans n’importe quel schéma » prévient-il. « Je suis un gars qui fait juste son boulot. Ce ne sera pas forcément joli, ce ne sera pas la chose la plus sexy, mais je fais juste mon boulot car le plus important, c’est de gagner. Les gens ne se souviennent que de ça, la victoire et il n’y a que ça qui compte. »

Comme doublure de Joel Embiid, les dirigeants ont opté pour Montrezl Harrell, un intérieur qui ne pense qu’à l’attaque, et Tucker devrait donc jouer de temps en temps au poste 5 pour maintenir un certain niveau défensif.