James Wiseman a impressionné Steve Kerr

Chaque joueur qui sort d’une saison blanche sera scruté de près pendant cette présaison, et c’était le cas vendredi de James Wiseman. On n’avait plus vu le jeune intérieur sous le maillot des Warriors depuis… le 11 avril 2021 ! Quasiment 18 mois sans jouer, à soigner son genou, avec des rechutes, et finalement il a effectué sa grande rentrée face aux Wizards, au Japon.

Et tout s’est très bien passé avec 20 points et 9 rebonds, et surtout une très bonne impression visuelle, que ce soit dans son entente avec ses coéquipiers et sa forme physique.

« C’est simplement sa compréhension du « spacing » et de la communication en défense… Le fait d’être au bon endroit » a apprécie Steve Kerr. « Il a une bien meilleure compréhension du jeu NBA qu’il y a deux ans. Il a énormément travaillé et manifestement, l’année dernière, malgré sa blessure, il a étudié, regardé des cassettes et appris de nos vétérans. Je ne peux donc pas être plus heureux pour James… et le voir récompensé lors du premier match de présaison est fantastique. »

« Le simple fait d’être sur le terrain me fait du bien »

Sa relation avec Stephen Curry et Draymond Green a été intéressante, et le deuxième choix de la Draft 2020 veut désormais rattraper le temps perdu.

« Cela fait du bien d’être sur le terrain avec mes coéquipiers et de jouer » reconnaît-il. « Cela faisait un an et demi, deux ans, et le simple fait d’être sur le terrain me fait du bien. Comme vous l’avez dit, c’est juste un match de pré-saison, et je vais continuer à travailler. »

Pour Wes Unseld Jr, le coach des Wizards, le gamin a le potentiel pour s’imposer dans la rotation des Warriors. « Comme il a été longtemps absent à cause des blessures, les gens ne pensaient pas à lui pour être dans la rotation. Mais c’était clairement un joueur de premier plan à l’université, et on commence à voir ce que ça donne chez les pros. Je pense qu’il a un potentiel incroyable. Cela va lui prendre beaucoup de temps, mais il a beaucoup de potentiel. »