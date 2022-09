Gordon Hayward veut prouver qu’il est encore à son meilleur niveau

Le retour de Gordon Hayward est l’un des points positifs de cette intersaison à Charlotte où le cas Miles Bridges, inculpé pour violences conjugales, a plombé l’été des Hornets.

Problème : depuis deux saisons, l’ancien joueur du Jazz et des Celtics doit composer avec des blessures qui l’ont empêché de réellement aider l’équipe. En février dernier, c’est une blessure à la cheville suivie d’une rechute en avril qui ont eu raison de lui. L’intersaison a donc été primordiale pour le remettre sur pied, ce qui semble être chose faite puisque l’ailier est présent pour le début du « training camp ».

« Au niveau santé, je me sens très bien. C’est le côté sympa d’avoir une intersaison plus longue, parce que tu peux t’entraîner autant que tu le souhaites. Je pense que j’ai dû finir ma rééducation au milieu de l’été, et le reste, j’ai pu m’entraîner comme je le voulais. Je me sens très bien dans mon corps aujourd’hui, et je suis enthousiaste à l’idée de travailler avec Steve Clifford et de retrouver l’équipe », a-t-il déclaré lors du Media Day.

Tout faire pour passer l’hiver

À 32 ans, Gordon Hayward aura pour premier objectif de tenir jusqu’au printemps prochain au niveau santé. Au regard de son lourd dossier médical, il sait qu’il devra sans doute passer par quelques matchs de repos par-ci par là pour se ménager.

« On regardera tout ce qui tourne autour du « load management ». J’ai vraiment confiance en ce staff donc je suis sûr qu’on trouvera les meilleures solutions en matière de repos afin de pouvoir jouer jusqu’en avril. Il y a des choses que je ne maîtrise pas. Quelqu’un a marché sur mon pied la saison dernière, il n’y avait rien que je puisse faire pour l’éviter. C’est malheureux. Mais on a bien travaillé avec le staff et on a notre plan », a-t-il ajouté. « Le « load management », c’est quelque chose qui a beaucoup évolué depuis mon arrivée dans la ligue. Aujourd’hui, on dispose de plus de technologies, de membres du staff dédiés à ça et en qui je crois. On s’en remettra à leurs directives pour m’assurer de rester en bonne santé ».

Cette frustration accumulée durant ces longues périodes de rééducation, Gordon Hayward espère désormais la relâcher positivement en match. Comme il l’a montré par séquences lorsqu’il était en pleine possession de ses moyens avec Charlotte, il entend bien montrer qu’il en a encore sous le capot.

« J’ai toujours été un gars qui joue avec ce côté revanchard et cette année, ce sera un peu pareil. Je veux prouver que je suis toujours le joueur de basket que je sais que je suis. Pour ça, il me faut être en bonne santé, et je pense que j’y ai consacré une tonne de travail durant l’intersaison. Mais même à mon âge aujourd’hui, c’est clair

que je veux encore prouver que je peux toujours jouer le basket que je jouais à mon « prime », et je pense que mon corps l’est toujours ».

Les playoffs dans le viseur

Pour Charlotte comme pour lui, l’idée est d’éviter de finir de la même façon pour une troisième saison de suite, à savoir faire mieux qu’une élimination en « play-in », et surtout garder la santé.

« On n’en est pas loin », a-t-il répondu au sujet de l’objectif des playoffs. « On a été un peu juste sur les deux dernières saisons. Malheureusement, et pour mon cas aussi, ce n’est pas de cette façon dont je voulais finir la saison, avec les blessures. Mais on est sur le pas de la porte, et si on corrige quelques choses, on sera dans le coup. On doit se concentrer sur notre progression collective, chaque jour, chaque semaine, pour espérer jouer notre meilleur basket sur la fin. Si on se concentre sur nous et sur ça, et que ça tourne un peu plus en ma faveur au niveau santé, je pense qu’on sera bon ».