Un peu d’optimisme pour Lonzo Ball

Comme prévu, Lonzo Ball est à nouveau passé sur le billard, et il en est plutôt sorti avec de bonnes nouvelles. L’opération s’est bien déroulée, et alors qu’on craignait une saison blanche, il devrait pouvoir rejouer dans « quelques mois » selon The Athletic. Selon NBC Sports Chicago, son genou sera réévalué dans quatre à six semaines. Ensuite, en fonction de cet examen, on en saura plus sur son retour à la compétition.

Absent des parquets depuis janvier, Lonzo Ball devait initialement manquer deux mois de saison régulière, et finalement, il n’a toujours pas rejoué avec donc une deuxième opération au même genou (la troisième depuis son arrivée en NBA).

En début de semaine, le meneur des Bulls expliquait qu’il ne pouvait ni courir, ni sauter… « Il y a un angle, lorsque mon genou est plié entre 30° et 60°, où je n’ai aucune force. Et je ne peux pas me rattraper. Donc jusqu’à ce que je puisse faire ces choses, je ne peux pas jouer. J’ai fait de la rééducation. Ça s’améliorait. Mais ça n’en était pas au point où je pouvais aller sur le terrain et courir à pleine vitesse ou sauter. La chirurgie est donc l’étape suivante. »

Et ça s’est donc bien passé.