La LeBron 20 peaufine son arrivée en grande pompe, avec déjà la sortie d’un coloris « Grade School » qui vaut le coup d’oeil, et récemment cette version « Laser Blue » qui ne passera pas non plus inaperçue.

Ce coloris s’articule autour d’une tige en bleu « laser », des « Swoosh » entre beige, jaune et blanc, une languette assortie d’un col en rouge-rose, et une semelle blanche et verte pour compléter le tout.

(Via SneakerNews)

