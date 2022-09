Devin Booker réalise le chemin parcouru avec les Suns

Choisi en 13e position de la Draft 2015 par les Suns, Devin Booker a dû s’armer de patience avant de goûter au succès collectif. Avant l’arrivée de Chris Paul en novembre 2020, suivie par deux saisons à 51 puis 64 victoires, dont une qualification pour les Finals, « Book » n’avait ainsi auparavant eu droit qu’aux bas-fonds de la ligue.

Les chiffres parlent d’eux-mêmes : entre 2015 et 2020, ses cinq premières saisons professionnelles, l’arrière n’a en effet été victorieux qu’à 121 reprises, sur 401 matches joués au total. Un famélique pourcentage de 30% de victoires, qui gâchait complètement le fait qu’il tournait à 22.8 points par match sur cette même période.

Aujourd’hui, tout va bien sûr mieux pour les Suns (malgré quelques points d’interrogation), installés depuis deux ans maintenant au sommet de la conférence Ouest, pendant que Devin Booker est un triple All-Star, parmi les meilleurs joueurs de la ligue à son poste, et fraichement prolongé au « supermax » par son club de toujours.

Le titre comme but ultime

Logiquement interrogé, durant le Media Day des Suns en début de semaine, au sujet de la situation actuelle des Suns et de cette prolongation de contrat comme un symbole de sa loyauté au club, Devin Booker réalisait alors le chemin parcouru depuis son arrivée dans l’Arizona, il y a maintenant plus de sept ans.

« C’était un moment excitant. Cette équipe, toute l’organisation a cru en moi depuis le début. C’était donc une évidence de poursuivre notre collaboration encore plus longtemps, dans cette ville que j’appelle ma maison. »

« C’est un sentiment agréable, car on a tout construit ici. J’ai tout connu, j’ai traversé les longues périodes de défaites. Aujourd’hui, je signe ce contrat à une époque où notre club est tellement ambitieux, c’est ce dont j’ai toujours rêvé quand je suis arrivé » a-t-il ajouté, avant de promettre de continuer sa quête d’un titre. « Une opportunité de jouer des matches à enjeu, aller en playoffs et être dans la course pour viser un titre. C’est mon but ultime ici, ce n’est un secret pour personne, et je ne m’arrêterai pas tant que je ne l’ai pas obtenu. »