Ricky Rubio ne veut pas précipiter son retour

Longtemps dans le Top 8 de la conférence Est la saison dernière, avant d’être éliminés lors du « play-in », les surprenants Cavaliers n’auront pas le droit à l’erreur en 2022/23.

Avec une rotation principale composée de Darius Garland, Donovan Mitchell, Jarrett Allen, Evan Mobley, Caris LeVert ou encore Kevin Love, les hommes de J.B. Bickerstaff semblent suffisamment armés pour atteindre les playoffs pour la première fois depuis 2018.

D’autant que le vétéran Ricky Rubio est également présent (ou plutôt de retour) dans l’Ohio, après son joli passage de l’exercice 2021/22. La seule différence avec ses coéquipiers étant qu’il ne sera pas en tenue dans un mois, à l’ouverture de la nouvelle campagne, en raison de sa convalescence.

« Je souhaitais être prêt pour le training camp, mais je savais que c’était impossible », avouait-il hier, lors du Media Day de Cleveland. « Quand je parle avec mes entraîneurs et le staff médical, ils disent que j’en aurais pour 10-12 mois d’absence, mais c’est un long intervalle, qui change chaque semaine. Personnellement, j’ai besoin d’avoir une date de retour, mais je ne pense pas que ce soit bien de le faire. »

Revenir plus fort, comme en 2012

Victime d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche en décembre, Ricky Rubio se soigne depuis tranquillement, voyageant entre l’Espagne et les États-Unis. Mais, à bientôt 32 ans, il ne souhaite surtout pas précipiter les choses, au risque de rechuter…

« J’ai beaucoup bossé cet été. On verra comment se passent les prochaines semaines. Je vais travailler sur certains points avec l’équipe, puis je verrai comment mon corps et mon esprit se raccordent ensemble, avant de pouvoir rejouer. L’aspect contact sera le plus important, pour voir où j’en suis réellement. Mais je vais prendre mon temps, je vais y aller étape par étape et je ne vais sauter aucune phase du processus, car nous avons travaillé dur pour en arriver là », ajoutait ainsi l’Espagnol.

Déjà touché aux ligaments croisés au tout début de sa carrière NBA, avant de retrouver un niveau solide à Minneapolis (puis Utah et Phoenix), Ricky Rubio sait en tout cas comment faire pour revenir plus fort d’une telle blessure. À l’approche de sa 12e saison dans la ligue, il tient justement à rassurer les plus sceptiques à son sujet…

« Nous avons un plan pour que je revienne plus fort et je m’y tiens, j’ai la sensation d’avoir vécu le meilleur été de ma carrière », poursuivait celui qui a paraphé cet été un contrat de 18 millions de dollars sur trois ans à Cleveland. « J’espère rejouer en décembre, mais qui sait ? Peut-être que je rejouerai en novembre, en janvier, voire en février. Je ne veux pas me fixer de date mais, ce qui est sûr, c’est que je reviendrai à 120%. »