Pat Beverley raconte pourquoi Russell Westbrook est « son meilleur ami »

On ne s’ennuie jamais à un point presse de Patrick Beverley et lundi, il a encore fait rire coéquipiers et journalistes par son attitude et ses déclarations. Arrivé cet été en provenance de Minnesota, après un court crochet au Jazz, l’ancien aboyeur des Clippers se retrouve coéquipier de Russell Westbrook, son ennemi intime.

Mais les deux assurent désormais qu’ils sont les meilleurs amis du monde, et pour le prouver, Patrick Beverley a raconté une anecdote sur Russell Westbrook.

À l’époque, le MVP 2017 évoluait aux Rockets, et ils reçoivent les Clippers de Patrick Beverley.

« Je n’ai jamais raconté cette histoire à personne. C’était quand Russ jouait pour les Rockets » raconte le nouveau meneur des Lakers. « La querelle entre nous existait déjà. (…) On joue donc contre Houston et il vient me voir pendant le match : « J’ai des places pour ta soeur ». Mais je suis tellement focalisé sur le match que la seule chose que j’entends, c’est « ta soeur ». Donc, je me retourne et je me dis « qu’est-ce qu’il fout ? ». Le jeu se calme, et je me retrouve sur la ligne des lancers-francs. J’encaisse ce qu’il dit, je regarde ma soeur, elle est sur le terrain et il lui a donné ses places ! Il ne me connaît même pas ! C’est une histoire qu’il n’a pas racontée, et que je n’ai pas racontée. Le lendemain, je suis allé le voir et je lui ai dit : « C’est bien réel. C’est vrai que tu as fait ça ! ». Depuis ce jour-là, si je devais nommer le meilleur ami que j’ai côtoyé sur un terrain, c’est lui. »

Voilà donc pourquoi Patrick Beverley et Russell Westbrook ont passé une bonne partie de l’été ensemble, et on se souvient que Russell Westbrook était présent à la conférence de presse de présentation de son coéquipier.

« Pour l’instant, et je suis dans l’équipe depuis trois ou quatre semaines, si je devais nommer mon meilleur ami, ce serait facilement lui, facile, facile. On s’entraîne ensemble, on va à la muscu’ ensemble, on discute tout le temps…. Mais c’est généralement comme ça que ça se passe, dans la vie« .