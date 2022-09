Qui est le meilleur joueur du monde ? Celui qui gagne, répond Giannis Antetokounmpo, et donc Stephen Curry

Qui est le meilleur basketteur de NBA selon le classement annuel d’ESPN ? La réponse est Giannis Antetokounmpo, devant Nikola Jokic, Luka Doncic, Joel Embiid et Stephen Curry.

Interrogé sur ce « titre », le « Greek Freak » a fait une réponse diplomate et assez habile.

« Est-ce que je crois que je suis l’un des meilleurs joueurs de la ligue dans la façon dont j’aide mon équipe à briller et à gagner des matchs ? Oui, je le crois. Je suis assez mature et assez vieux pour le comprendre. Est-ce que je crois que je suis le meilleur au monde ? Non. Je pense que le meilleur joueur du monde est celui qui est le dernier debout, celui qui emmène son équipe jusqu’à la ligne d’arrivée et l’aide à gagner et à devenir champion. »

Du coup, Giannis Antetokounmpo dirige plutôt l’attention vers Golden State, se déchargeant au passage d’une certaine pression qui pourrait venir avec ce statut, confirmé également par NBA 2K.

« Il y a deux ans, quand nous avons gagné le titre, dans mon lit, je me disais : ‘Ah oui, je suis peut-être le meilleur joueur du monde’. Mais maintenant, non. Etant donné la façon dont je vois les choses, celui qui gagne est le meilleur. Je crois que le meilleur joueur du monde est Steph Curry, jusqu’au prochain. »

Forcément, Stephen Curry a rapidement entendu parler de ce commentaire, qu’il a aussi commenté avec diplomatie.

« Je dirais la même chose par rapport aux champions. Cela fait partie de la nature de la ligue. Nous voulons tous gagner le titre, alors on regarde l’équipe qui est la dernière debout et qui joue le mieux, et je pensais la même chose de lui l’année dernière, après leur parcours. J’apprécie le compliment. Cela ne va pas du tout m’inciter à me reposer sur mes lauriers. Mais on apprécie le respect de nos pairs qui disent des choses comme ça, et j’ai été dans la situation de beaucoup complimenter les autres gars de la ligue. »