Stephen Curry et Draymond Green satisfaits du dénouement de l’affaire Robert Sarver

Draymond Green avait demandé, sur son podcast, à ce qu’un vote de tous les propriétaires de la ligue soit mis en place pour décider ou non du maintien du propriétaire des Suns et du Mercury.

À l’heure de la reprise à Golden State, il s’est donc félicité de la décision de Robert Sarver d’accepter de vendre la franchise de l’Arizona. Pour lui, le principe d’équité face à des questions similaires a été respecté.

« J’ai été très heureux de voir qu’il allait vendre l’équipe parce que je pense que c’est juste. On peut voir des gens qui ont eu des problèmes pour des choses similaires », a-t-il expliqué hier. « Nous faisons tous partie de cette ligue et personne n’est plus grand que la ligue. Si ça vaut pour nous en tant que joueurs, ça vaut pour tout le monde. Nous faisons tous partie de la ligue, quel que soit le niveau auquel nous nous trouvons ».

Draymond Green fait peut-être référence à Meyers Leonard, devenu persona non grata en NBA après avoir utilisé une insulte antisémite en jouant aux jeux vidéo sur sa chaîne Twitch.

Vite fait, bien fait

Stephen Curry n’avait pas été aussi véhément (publiquement) que son coéquipier sur la question de la justesse de la sanction infligée par la NBA à Robert Sarver. Mais le meneur s’est également félicité du résultat final, qui va permettre aux équipes de Phoenix de repartir sur des bases plus saines.

« Le résultat est exactement ce qu’il aurait dû être », a-t-il confié. « Honnêtement, je pensais qu’avec la punition qui a été infligée, ça aurait pu traîner un peu plus en longueur. Mais je suis heureux que nous soyons arrivés à un point où, avec un peu de chance, l’équipe sera bientôt vendue et que nous pourrons passer à autre chose ».

Stephen Curry a également précisé qu’il a fait partie de ceux qui ont pris contact avec Adam Silver avant de se prononcer publiquement.

« J’ai eu des discussions avec Adam Silver directement et j’ai eu son point de vue sur les décisions prises. J’ai compris les mécanismes qu’il a dû mettre en place pour intervenir et infliger une punition à la hauteur des actions auxquelles nous avons tous réagi, pour représenter la ligue dans son ensemble et pour protéger l’intégrité de la NBA et les normes que nous établissons, des dirigeants aux propriétaires, en passant par les joueurs. Il y a une norme sur ce qui est tolérable et ce qui ne l’est pas », a ainsi conclu Stephen Curry.