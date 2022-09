Affaire Robert Sarver : Draymond Green réclame un vote des propriétaires

Le 3 juin 2014, le conseil d’administration de la NBA s’était réuni pour statuer sur le sort de Donald Sterling, et voter pour son maintien, ou pas, comme propriétaire des Clippers après la diffusion d’un enregistrement où il tenait des propos racistes.

Les textes de la ligue offrent cette possibilité à condition que les trois quarts des propriétaires votent cette éviction.

Au micro de son podcast « The Draymond Green Show », Draymond Green a demandé à ce que cette même procédure soit mise en place pour Robert Sarver, propriétaire des Suns, sanctionné par la NBA suite à une enquête sur son comportement durant ses 18 ans passés à la tête de la franchise de l’Arizona.

Qui soutiendrait Robert Sarver parmi les propriétaires ?

Pour Draymond Green, un an de suspension et dix millions de dollars d’amende ne sont pas suffisants.

« C’est un peu déconcertant pour moi que nous puissions retourner dans leur salle dans un an. Il sera assis près de la ligne de touche, et nous continuerons à jouer comme si de rien n’était.J’ai besoin que quelqu’un m’explique pourquoi il a été possible de se débarrasser de Donald Sterling, mais qu’il n’est pas possible de forcer Robert Sarver à vendre après ce que nous avons lu ? », a-t-il déclaré. « Je demande qu’il y ait un vote. Si c’est le seul moyen, alors voyons ce que donnera le résultat ».

Pour Draymond Green, c’est uniquement le statut de propriétaire du mis en cause qui le protège jusqu’à présent.

« S’il est suspendu pendant un an et condamné à une amende de 10 millions de dollars, c’est parce qu’il est propriétaire d’un actif et qu’il ne peut pas être licencié », a-t-il ajouté. « Parce que je pense que n’importe qui d’autre en NBA, surtout au niveau du front-office, peut-être pas un joueur, bien que nous ayons vu des joueurs se faire dégager de la ligue pour moins que ça, serait viré si la moitié des choses qui sont sorties de l’enquête sur Robert Sarver sortaient sur quelqu’un d’autre ».

Quid de l’après ?

L’ailier fort de Golden State se projette également sur l’avenir de cette franchise et l’ensemble de ses employés.

« Quand il reviendra l’année prochaine, parce que ce n’est que dans un an, est-ce que tout reviendra à la normale ? Ces personnes sont-elles censées oublier tout ce qu’elles viennent de voir et d’entendre ? Est-ce que ces gars sont censés se sentir à l’aise pour continuer à travailler avec ce type ? ».

S’il a tenu à féliciter Adam Silver pour ses prises de positions sur les conflits sociaux ces dernières années, Draymond Green a cette fois estimé, comme LeBron James et Chris Paul, que la NBA n’avait pas été à la hauteur.

« Penser que quelqu’un comme Robert Sarver qui agit de cette manière puisse continuer à nous représenter ? C’est n’importe quoi. Vous ne pouvez pas continuer à représenter une autre personne que vous avec ces opinions, en parlant aux gens comme il l’a fait, en traitant les Afro-Américains et les femmes comme il l’a fait, ce n’est pas acceptable », a-t-il poursuivi. « Ce type peut revenir au bercail comme s’il nous représentait encore ? Ce n’est pas possible. Parce que pour nous, surtout en tant qu’Afro-Américains, je suis très mal à l’aise. Surtout en sachant que, dans cette position, vous pouvez essentiellement faire ce que vous voulez. Du fait que vous possédez un actif, vous ne pouvez pas être puni ? ».