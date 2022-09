Une Jordan Delta 3 Mid parée pour l’automne

Jordan Brand plus que jamais dans l’ère du temps ! Preuve en est avec cette version « automnale » de sa dernière Jordan Delta 3. Le modèle mid se présente en effet avec plusieurs notes de beige, sur la partie en daim de la tige notamment et plus foncé au niveau du col.

La semelle en mousse React « Formula 23 » est également beige, reposant sur une semelle extérieure translucide marron. Les trois logos « Jumpman » sur la languette, le talon et l’empeigne ressortent en blanc.

Pas de date de sortie annoncée pour l’heure. A noter que la Jordan Delta 3 est disponible en deux coloris sur le site de Nike France.

(Via SneakerNews)

—

Commande sur basket4ballers.com la nouvelle Nike Zoom Freak 4 Greek Coastline, elle vous permet d’effectuer des changements de direction rapides, tout en assurant une stabilité latérale et une adhérence multidirectionnelle pour des euro-step puissants. Livraison et retour offert.