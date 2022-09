Khris Middleton n’a pas assez savouré son titre de champion en 2021

L’été 2021 de Khris Middleton fut mémorable. En quelques jours seulement, entre le 20 juillet et le 7 août, il a remporté le titre NBA à Milwaukee, puis assisté à la naissance de son fils, avant de gagner une médaille d’or olympique à Tokyo !

Trois heureux événements évidemment, mais tellement rapprochés dans le temps, et en pleine pandémie en plus, que l’ailier n’a pas vraiment savouré ces grands moments.

« J’ai eu l’impression de ne pas vraiment réaliser que j’étais champion après toutes ces années », confie-t-il pour le Milwaukee Jourbal-Sentinel. « Ce qui n’était pas qu’une mauvaise chose, même si voir les gars être heureux et fêter ça à la télévision, ce n’était pas une bonne sensation. Je n’ai pas pu fêter ça, pour les raisons que l’on sait. Mais c’est mon problème et je n’étais pas contrarié par tout ça. C’était simplement différent de ce que j’avais imaginé. »

Pour pleinement vivre un titre à Milwaukee, le mieux ne serait-il donc pas de retrouver les sommets en 2023, en gagnant le championnat ? « Bien sûr. Je veux pouvoir me lâcher. J’espère revivre ça et que ce sera différent. »

La saison 2022/2023 sera d’ailleurs importante pour Khris Middleton, car l’ailier pourrait ne pas activer sa dernière année de contrat en option (40.4 millions de dollars en 2023/2024) pour devenir libre l’été prochain.

Avant ça, il faudra surtout revenir sur les parquets, lui qui a été blessé au premier tour des playoffs contre les Bulls, victime d’une entorse du ligament latéral interne du genou gauche, et n’a plus rejoué ensuite.

« J’aimerais bien », répond-il quand on lui demande s’il sera en tenue contre Philadelphie, le 20 octobre. « Mais j’ai appris dans le passé à faire confiance au staff et aux médecins. Ils savent ce qu’ils font. C’est la première fois que je vis ça, alors qu’eux ont déjà vu ça plusieurs fois. Ils savent ce qui fonctionne ou non. J’ai appris à les écouter et à ne pas forcer. »