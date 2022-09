Giannis Antetokounmpo : « J’aime être un Greek Freak mais je suis aussi un Nigerian Freak »

« Lorsque je ferme les yeux, je peux voir le Nigeria. Même si je n’y suis jamais allé, c’est une maison à laquelle je sais que je suis connecté. » Ainsi s’exprime Giannis Antetokounmpo dans le court métrage Naija Odyssey, tout juste mis en ligne, qui le met en scène et revient sur son parcours hors du commun.

Cette production est l’occasion de revenir sur ses origines africaines. Le joueur vedette des Bucks et de la sélection grecque est en effet le fils d’immigrés originaires du Nigeria. « De toute évidence, beaucoup de gens ne savent pas d’où je viens. Beaucoup pensent que ma mère ou mon père viennent de Grèce, mais non. Mes deux parents sont noirs. Mes deux parents sont Nigérians », expliquait-il à Andscape en 2019.

Charles et Veronica Adetokunbo ont quitté Lagos pour s’installer en Grèce en 1991, dans l’espoir d’un meilleur avenir pour eux et leur famille, après avoir eu des difficultés à trouver un emploi. Leur fils Giannis est né trois ans après dans la banlieue d’Athènes. « J’ai grandi dans un foyer nigérian. Évidemment, je suis né et je suis allé à l’école en Grèce. Mais lorsque je rentrais chez moi, il n’y avait pas de culture grecque. C’était la culture nigériane pure et simple. Il s’agit de discipline, de respect de ses aînés, de moralité », développait encore le double MVP.

« C’est le moment pour les gens de comprendre que je suis les deux »

Depuis ses débuts en NBA, il a pourtant été systématiquement associé à son pays natal du fait de ce surnom, « Greek Freak ». « « Je l’ai entendu tellement de fois, ça ne me dérange pas mais les gens ne m’appellent pas le ‘Nigerian Freak’, ils me surnomment seulement le ‘Greek Freak’. C’est le moment pour les gens de comprendre que je suis les deux. Je ne suis pas seulement Grec, je suis aussi Nigérian », affiche-t-il aujourd’hui au micro d’ESPN.

Celui-ci rappelle qu’on ne choisit pas un surnom alors il fait avec. « Ce que je peux dire, c’est que je suis né et que j’ai grandi en Grèce, je comprends la culture grecque, je parle la langue, je connais l’histoire, mais au final, je connais les mêmes choses sur la culture nigériane », poursuit Giannis qui ne cache pas que, la première fois qu’il a entendu l’appellation « monstre », il s’est demandé si on se moquait de lui : « Puis j’ai commencé à comprendre parce que je fais des choses que beaucoup de gens ne peuvent pas faire. Je comprends, j’aime le surnom, j’aime être un ‘Greek Freak’ mais je suis aussi un ‘Nigerian Freak’. »

Une double culture revendiquée même s’il a sentiment qu’en Grèce, on ne l’a parfois pas considéré comme étant « suffisamment » grec. « ‘Impossible, tes parents sont nigérians, t’as pas la même peau’. En allant voir mes amis nigérians dans le quartier africain en Grèce, (j’entendais) ‘T’es pas assez Nigérian. Tu parles la langue ? Tu comprends le yoruba ou l’igbo ?’. Ce n’est pas le cas mais ça ne fait pas obstacle à mes origines. »