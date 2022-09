Les Lakers vont (enfin) retirer le maillot de George Mikan

Pour leurs 75 ans, les Lakers ne vont pas seulement jouer avec un maillot hommage à l’ère George Mikan la saison prochaine. Ils vont égaler retirer le maillot de leur ancienne légende. Le numéro 99 rejoindra les hauteurs de la Crypto.com Arena le 30 octobre prochain, lors de la réception des Nuggets.

Ce sera l’occasion de rappeler le palmarès impressionnant de ce joueur qui a œuvré dans les années 1950. Pionnier des pivots, Hall of Famer et quatre fois All-Star, il est membre de la liste des 75 plus grands joueurs de l’histoire.

5x Champion, All-Star, MVP, and the man behind the Mikan Drill. On October 30th we celebrate Mr. Basketball. pic.twitter.com/ydUOggbOFQ — Los Angeles Lakers (@Lakers) September 21, 2022

Pour mémoire, les Lakers ont remporté le tout premier titre NBA, à l’issue de la saison 1949/50, puis trois des quatre trophées suivants. L’équipe était alors menée par le légendaire intérieur, trois fois meilleur scoreur de la ligue. Son formation avait quitté le Minnesota pour Los Angeles à l’issue de la saison 1959/60.

En six saisons dans la grande ligue, et une autre en BAA (terminée avec un titre), « Mr. Basketball » avait affiché une moyenne de 23 points et 13 rebonds en 439 matches.

Son maillot va notamment rejoindre ceux de Magic Johnson, Kobe Bryant, Kareem Abdul-Jabbar, Shaquille O’Neal, Jerry West, Wilt Chamberlain, Pau Gasol, Elgin Baylor ou encore James Worthy.