Dennis Smith Jr, nouveau back-up de LaMelo Ball à Charlotte

À quelques jours de l’ouverture du « training camp », les Hornets semblent enfin avoir trouvé le back-up de LaMelo Ball sur le poste de meneur puisque The Athletic annonce l’arrivée de Dennis Smith Jr.

Phénomène athlétique, le 9e choix de la Draft 2017 a pourtant beaucoup bourlingué depuis son arrivée en NBA, et il a disputé la dernière saison à Portland, où il avait gagné sa place au « training camp », tournant à 5.6 points et 3.6 passes de moyenne, à 42% de réussite au tir et seulement 22% à 3-points.

C’est un retour aux sources pour Dennis Smith Jr. puisqu’il est originaire de Fayetteville, en Caroline du Nord.

Il faudra tout de même confirmer que son contrat est pleinement garanti car ce n’est pas toujours le cas dans les accords signés si près du « training camp », mais il restait bien une place dans l’effectif des Hornets. Un effectif qui n’a quasiment pas bougé, les problèmes judiciaires de Miles Bridges bloquant l’intersaison du club.