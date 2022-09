Violences conjugales : report de la date d’audience de Miles Bridges

Miles Bridges a comparu cette semaine devant un tribunal du comté de Los Angeles pour une audience préliminaire sur des accusations de violences conjugales découlant de son arrestation en juillet. Le Hornet devra encore patienter avant de pouvoir s’expliquer devant la justice car son procès a été reporté au 16 septembre.

Il s’agira d’une nouvelle étape judiciaire pour le candidat au trophée de MIP 2022, qui a plaidé non coupable lors de sa comparution, en juillet dernier, devant une juridiction de Los Angeles. Sous le coup de trois chefs d’inculpation, il est accusé d’avoir agressé sa compagne devant leurs deux enfants, fin juin. Le bureau du procureur l’a mis en examen pour maltraitance infantile et violences conjugales.

Plutôt que de négocier sa peine, comme c’est le cas lorsqu’on plaide coupable aux États-Unis, Miles Bridges va donc tenter de prouver son innocence avec ce procès dont l’audience préliminaire avait initialement été fixée au 19 août.

Les Hornets et la NBA avaient déclaré être au courant des accusations portées contre le joueur de 24 ans, et la NBA a ouvert une enquête. « Ce sont des accusations très sérieuses, que nous continuerons à surveiller. Comme il s’agit d’une affaire judiciaire, nous ne ferons aucun autre commentaire pour le moment », avait indiqué la franchise.

On rappelle que le meilleur marqueur des Hornets la saison passée, « free agent protégé », n’a toujours pas signé le moindre contrat. Il est lié à sa franchise via une « qualifying offer » de 7.9 millions de dollars, que son club n’a pas retirée et qu’il n’a pas encore acceptée.