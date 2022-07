Miles Bridges plaide non coupable

Présenté à un juge mercredi et sous le coup de trois chefs d’inculpation, Miles Bridges a plaidé non coupable lors de sa comparution matin devant la Cour supérieure du comté de Los Angeles. L’ailier des Hornets, free agent protégé, est accusé d’avoir agressé sa compagne devant leurs deux enfants le mois dernier, et le bureau du procureur l’a mis en examen pour maltraitance infantile et violences conjugales.

Plutôt que de négocier sa peine comme c’est le cas lorsqu’on plaide coupable aux Etats-Unis, Miles Bridges va donc tenter de prouver son innocence avec un procès dont l’audience préliminaire sera fixée le 19 août.

Meilleur marqueur des Hornets la saison passée, Miles Bridges n’a toujours pas signé le moindre contrat, et il est lié à sa franchise via une « qualifying offer » de 7.9 millions de dollars. Pour l’instant, Charlotte n’a pas retiré cette « qualifying offer » et le joueur ne l’a pas encore accepté.