Nick Nurse confirme qu’il y a un déclic chez Precious Achiuwa

Arrivé à Toronto dans l’échange impliquant Kyle Lowry, Precious Achiuwa a doublé ses stats par rapport à sa saison rookie, mais il n’est pas parvenu à devenir un titulaire indiscutable. Dans une franchise qui mise beaucoup sur la polyvalence de ses joueurs, l’intérieur nigérian a perdu sa place de titulaire après une petite blessure à l’épaule et il n’a jamais réussi à vraiment réintégrer le cinq de départ.

Mais il assure qu’il a eu un déclic cet été, et c’est au Nigeria, où il n’avait plus mis les pieds depuis l’âge de 15 ans, qu’il s’est préparé.

« Je suis dans un état d’esprit différent » explique-t-il à ESPN. « Je suis vraiment déterminé et j’ai compris ce qu’il fallait faire. Je suis prêt à jouer, et à donner le meilleur de moi-même. »

Apparemment, Nick Nurse a déjà vu un changement dans l’attitude. « Soyez prêt car à chaque fois que je l’ai vu cet été, il était concentré, à fond, et son intensité était totale. Il s’est passé un truc car il a conscience de ce que c’est de jouer en NBA, et il est en mission« .

Des mots qui ont touché l’ancien de Miami. « C’est un immense compliment venant de sa part. C’est super, mais je ne prends rien pour acquis. Je suis dans un environnement qui permet de faire des expériences pendant le match et c’est vraiment important pour moi. Le fait d’être un joueur polyvalent de 2m07 me permet d’explorer mon jeu et de jouer à différents postes et de différentes manières. Cela a globalement été utile pour mon jeu« .