Chez les Wizards, la compétition est ouverte pour le poste d’ailier titulaire

Bradley Beal à l’arrière, Kyle Kuzma et Kristaps Porzingis à l’intérieur. Sans prendre trop de risque, voilà à quoi va ressembler une partie du cinq majeur des Wizards la saison prochaine. Qui pour le compléter ? Wes Unseld Jr. prévient déjà que la compétition sur le poste d’ailier est « très ouverte », tandis que le président de l’équipe, Tommy Sheppard, a fait part d’un certain doute quant au titulaire du poste de meneur de jeu.

Plutôt mobilisé au poste 2, le nouveau venu Will Barton pourrait obtenir les faveurs du coach. Les deux hommes se connaissent bien puisque Wes Unseld Jr. a été assistant chez les Nuggets pendant plusieurs années, avant de décrocher son poste actuel avec les Wizards. L’ancien joueur de Denver, 31 ans, a également la particularité d’être le joueur le plus expérimenté parmi ses concurrents au sein de l’équipe.

Derrière lui, on peut citer Deni Avdija, 21 ans, qui peut de son côté mettre en avant ses belles prestations individuelles avec Israël à l’Euro (près de 15 points, 8 rebonds et 5 passes de moyenne). Le coach des Wizards a également les noms de Rui Hachimura, Kyle Kuzma, en le décalant d’un poste donc, voire Corey Kispert en tête.

La saison passée, selon les absences et les transferts, il avait multiplié les expérimentations. Son cinq le plus utilisé au cours de l’année comprenait Spencer Dinwiddie, Bradley Beal, Kentavious Caldwell-Pope, Kyle Kuzma et Daniel Gafford. Mais sur la fin de saison, il a davantage fait confiance à Corey Kispert pour le poste 3.

« Je crois qu’avec cette série d’entraînements pour démarrer le ‘training camp’, et lorsqu’on reviendra du Japon, cela va se débloquer. On a beaucoup d’options », juge le coach qui cherche un équilibre attaque/défense.

Le poste de meneur titulaire présente aussi son lot d’interrogations. « Jouez et gagnez vos minutes chaque soir. Rien n’est garanti », a prévenu Tommy Sheppard, qui s’est par exemple arrêté sur un autre nouveau venu, Delon Wright : « Delon va nous aider énormément, surtout en fin de match. C’est quelqu’un qui pourrait prétendre à une sélection ‘All-Defensive’ sans même être titulaire. Il y a une énorme opportunité pour lui de finir les matchs. »

Au détriment de Monte Morris, donc, qu’on imagine démarrer aux côtés de Bradley Beal après son intérim, en l’absence de Jamal Murray, aux Nuggets ?