Une nouvelle collaboration avec Rui Hachimura pour la Air Jordan 36

Soucieux d’être présent sur le territoire asiatique, Jordan Brand a déjà conçu pas mal de coloris en l’honneur de Rui Hachimura, international japonais évoluant à Washington depuis 2019. Cette nouvelle Air Jordan 36 va venir avec cette fois un clin d’œil appuyé à la culture japonaise.

La tige noire laisse apparaître des cygnes et des fleurs de cerisiers brodées. Deux bandes rouges traversent la chaussure au niveau des lacets et de la semelle intermédiaire. La semelle extérieure ressort en « vintage green ». Les logos de la marque et du joueur sont en doré sur une languette noire.

Pas de date de sortie pour l’heure pour ce modèle attendu à 200 dollars.

(Via NiceKicks)

