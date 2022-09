NCAA | Patrick Ewing veut oublier la catastrophique saison passée

À l’aube de sa sixième saison sur le banc de son alma mater Georgetown, où il a remporté le titre universitaire en 1984 sous les ordres du mythique John Thompson (deux autres finales, perdues, en 1982 et 1985), Patrick Ewing est revanchard, après un exercice 2021/22 cauchemardesque de bout en bout, pour lui et ses Hoyas.

Pourtant en bonne posture après la saison 2020/21, à l’issue de laquelle ils avaient remporté le tournoi de fin de saison de la conférence Big East, se qualifiant alors pour la « March Madness » pour la première fois depuis 2015, les Hoyas n’ont pas réussi à conserver leur momentum lors de la saison suivante. Le bilan de leur saison 2021/22 ? 6 victoires et 25 défaites, dont 19 défaites en autant de matches dans la conférence Big East, et plus largement une invraisemblable série de 21 défaites, la plus longue de l’histoire du programme, pour finir la saison !

En bref, l’exercice écoulé est à oublier au plus vite, pour la troupe de l’ancienne « Beast from the East ».

Mais depuis la fin de cette saison infernale, des mois ont passé, et l’effectif des Hoyas a changé. Patrick Ewing a en effet accueilli neuf nouvelles têtes dans son effectif : deux « freshmen » sortis du lycée, et sept joueurs recrutés sur le portail des transferts de la NCAA. Il peut aussi compter sur une continuité intéressante en interne, à des postes clés du cinq majeur : son meneur titulaire Dante Harris est de retour pour sa troisième saison (11.9 points et 4.1 passes la saison dernière), tout comme le pivot Ryan Mutombo (5.1 points et 3 rebonds en tant que première année, et effectivement fils de Dikembe) et l’ailier-fort Qudus Wahab, qui a débuté sa carrière à Georgetown (2019-2021), avant de rejoindre Maryland la saison dernière pour finalement revenir à Georgetown au printemps dernier.

Indéniablement, son effectif pour la saison à venir est meilleur, ou au minimum plus dense que celui qu’il dirigeait l’an passé. Sur le papier, il tient donc une équipe capable de faire oublier l’échec cuisant de la saison dernière. Et en pratique ? Un tout autre débat pour Patrick Ewing, qui ne veut pas se risquer à estimer le succès de son équipe par un total de victoires, que l’on pouvait presque compter sur les doigts de la main en 2021/22…

Difficile de faire pire cette saison…

« Je ne vais pas quantifier le succès de notre équipe en nommant un nombre précis de victoires. Mais ce que je peux vous dire, c’est que nous avons plus de talent que l’an passé » a-t-il ainsi déclaré ce mardi.

Avant tout prudent, donc, car il garde en tête le souvenir de l’horrible saison qu’il vient de vivre, Patrick Ewing n’en demeure pas moins confiant, au bout du compte. Car il a injecté du sang neuf dans son effectif, et aussi car il sera difficile de faire pire que l’an passé…

« Je m’attends à ce que nous jouions des coudes avec tous les autres » a-t-il ajouté, à propos des chances de Georgetown la saison prochaine dans la conférence Big East. « La saison dernière était la pire de toute manière, et il est évident qu’un tel épisode ne peut pas se reproduire. Mais encore une fois, je ne vais pas résumer notre saison à un total de victoires. Par contre, quand la saison sera terminée et qu’on regardera tous en arrière, je pense que les supporters de ce programme seront satisfaits de ce qu’on leur aura proposé. »