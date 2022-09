De l’Euro à son retour aux Lakers, le bel été de Dennis Schroder

Le coup était osé, et Dennis Schroder en a tenté dans sa carrière, sans forcément être couronné de succès. On se souvient notamment qu’il avait laissé filer deux grosses offres des Lakers pendant la saison pour finalement s’engager l’été dernier à Boston pour moins de six millions de dollars. Dix mois auparavant, il avait un contrat de plus de 80 millions de dollars sur la table…

Cette fois, le meneur n’a pas été loin du coup parfait, en se montrant à la hauteur du rendez-vous, avec un Euro à domicile avec l’Allemagne, terminée à la troisième place. A la veille du dernier match de la campagne, il s’est alors engagé pour les Lakers, où il retrouvera notamment le trio Westbrook-James-Davis.

« Je n’avais pas joué aux JO l’année dernière à cause de ma situation contractuelle. C’est la raison pour laquelle je ne l’avais pas fait. Mais tout le monde voit l’engagement dont j’ai fait preuve, même sans avoir signé de contrat », a-t-il rappelé après avoir décroché le bronze. « J’aime ces gars-là, et j’aime cette fédération. Je vais continuer à jouer jusqu’à ce que je ne puisse plus marcher ».

Il va donner sa médaille à un coéquipier

L’heure était à la satisfaction pour tout un pays, fier de pouvoir dire que Dirk Nowitzki a laissé la place à une génération qui possède un bel avenir devant lui.

Pour Dennis Schroder, ce succès a aussi été l’occasion d’asseoir son leadership, à travers un geste simple mais qui signifie beaucoup : en promettant de donner sa médaille à Robin Benzing, un vieux routier de la sélection qui avait fait la préparation avant d’être coupé de la liste des 12 de Gordon Herbert.

« Nous avons travaillé pour cela ces 8-9 dernières années, depuis que j’ai rejoint l’équipe nationale. Pour enfin obtenir quelque chose comme ça. Bien sûr, on voulait viser l’or, mais au bout du compte, l’objectif principal était d’avoir une médaille », a-t-il ajouté. « Je vais voir si on peut en récupérer une autre. Sinon, ma médaille de bronze ira à Robin Benzing ».

Une histoire à finir à Los Angeles

Mis de côté à Boston, puis envoyé à Houston, Dennis Schroder s’est retrouvé mal embarqué, au sein d’une équipe qui devrait encore squatter les bas-fonds de la conférence Ouest cette saison. Les Lakers, les Mavs et les Suns s’étaient mis sur les rangs en fin de saison, mais tous attendaient de le voir à l’EuroBasket avant de s’assurer qu’il valait toujours le coup.

La confirmation n’a pas tardé, et Dennis Schroder a finalement choisi les Lakers.

« Je parlais aux Lakers depuis trois mois. Je savais que j’allais revenir, mais je voulais prendre mon temps », a-t-il expliqué. « J’ai vraiment hâte. J’ai parlé avec LeBron James, et je suis impatient d’y retourner. Je veux aller chercher quelque chose cette fois-ci ».

Ce retour aux Lakers, c’est aussi l’occasion pour lui de réécrire l’histoire, en espérant que celle-ci se termine mieux pour lui cette fois.

« LeBron a dit qu’il était content de m’avoir récupéré. On a une histoire inachevée. Cette année-là, quand j’étais là-bas, il n’y avait pas de fans. Il y avait le Covid, et tout le monde était blessé. Cette année, j’espère que tout ira bien, que tout le monde restera en bonne santé, et alors nous essaierons d’aller chercher quelque chose ».