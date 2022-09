Andre Miller se souvient de son transfert vers Philadelphie contre Allen Iverson

Meilleur passeur de la ligue en 2001/2002 (10.9 passes de moyenne) avec les Cavaliers, Andre Miller avait poursuivi sa carrière aux Clippers pour une saison puis à Denver, à partir de 2003, aux côtés du jeune Carmelo Anthony.

Malgré trois éliminations d’affilée au premier tour entre 2004 et 2006, Miller et les Nuggets faisaient constamment partie des huit meilleures formations de l’Ouest, et le meneur de jeu faisait toujours ses statistiques habituelles.

Sauf qu’en décembre 2006, les dirigeants du Colorado réalisent un énorme coup en faisant venir Allen Iverson. Pour cela, Miller est sacrifié…

« J’étais à l’entraînement quand j’ai été transféré », se souvient Miller pour le podcast Knuckleheads. « Allen Iverson était sur le chemin vers Denver. Je suis allé dans le vestiaire après l’entraînement et mon téléphone sonne. Ma mère m’annonce que j’ai été transféré aux Sixers, j’étais étonné. J’étais fou car j’estimais que ça allait bien à Denver, on avait fait les playoffs trois années de suite et Philadelphie était une des pires équipes de la ligue. »

« J’étais transféré contre une légende, pas contre un sandwich ou du Gatorade »

Iverson, MVP 2001, quadruple meilleur marqueur de la ligue, a alors seulement 30 ans. Il sort d’une saison à 33 points de moyenne et reste un All-Star incontestable, un des meilleurs joueurs de la ligue. Pour Miller, ce n’est finalement pas si infamant d’être échangé contre un tel monument.

« Après j’ai compris, c’était le business de la ligue. Et je me suis dit que j’étais transféré contre une légende, pas contre un sandwich ou du Gatorade. C’était tout de même une bonne chose : une équipe me voulait. C’est comme ça que j’ai vu les choses. »



Les craintes de Miller sur le niveau de Philadelphie seront justifiées puisque les Sixers ne joueront pas les playoffs en 2007, contrairement à Denver, encore éliminé au premier tour face aux Spurs, futurs champions. Néanmoins, le meneur de jeu, qui reviendra à Denver en 2011, n’aura pas perdu son temps dans la ville de l’amour fraternel.

« Je suis passé de Carmelo Anthony, Kenyon Martin et JR Smith, à une équipe de jeunes joueurs, qui deviendront des légendes. Je pense à Andre Iguodala, Louis Williams. Mais aussi à Thaddeus Young, Willie Green. Ils sont des légendes pour moi. »

Mieux, le revoilà à Denver puisqu’il va s’occuper de l’équipe de G-League, le Grand Rapids Gold.