Les sacrifices de Moustapha Fall ont payé

Comme la France a rapidement fait l’écart contre la Pologne, sa demi-finale a été simple et maîtrisée (95-54), permettant ainsi à Vincent Collet de faire tourner. Parmi ceux qui ont profité de ces minutes, Moustapha Fall a particulièrement brillé avec 6 points, 10 rebonds et 5 passes.

Pour le pivot, comme pour ses coéquipiers, cette finale, donc cette médaille assurée, est seulement une étape. L’important, c’est l’or, qu’il faudra décrocher contre l’Espagne.

« C’était un match capital pour nous, vraiment très important et on l’a rendu facile », a confié le joueur d’Olympiakos pour EuroHoops. « On a respecté notre adversaire et très bien défendu, dès le début. Maintenant, on est au moins sûr d’avoir la médaille d’argent, mais ce n’est pas notre objectif : depuis le début, on veut l’or. »

Comme à Tokyo l’année dernière, Fall aura une médaille autour du cou. « Je suis béni d’avoir joué deux compétitions avec l’équipe nationale et deux fois, j’ai été en finale. C’est énorme pour moi et pour la France. J’espère qu’on aura l’or cette fois. »

Pourtant, il s’était blessé à la cuisse quelques semaines avant le début de la compétition et sa participation était incertaine. Fall a fait les efforts pour être là et cette breloque vient récompenser ce chemin parcouru.

« Je suis heureux des sacrifices que j’ai effectués pour revenir », conclut-il. « J’ai bossé comme un dingue pour être ici. Je voulais jouer l’Eurobasket car je savais qu’on pouvait y réaliser quelque chose de grand, qu’on pouvait continuer de gagner après l’an dernier. »