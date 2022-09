La FIBA ouvre des procédures disciplinaires après les incidents de Géorgie – Turquie

La rencontre entre la Géorgie et la Turquie, au début de l’Eurobasket, avait été marquée par un incident important. Expulsé de la partie, Furkan Korkmaz avait été agressé par des joueurs géorgiens, alors qu’il rejoignait les vestiaires.

De plus, la Turquie accusait également la police géorgienne d’avoir été mêlée à cette bagarre… Face à cet événement, elle avait même menacé de quitter le tournoi, ce qu’elle n’a pas fait, finalement éliminée en 1/8e de finale par la France.

Dix jours après, la FIBA a communiqué sur cette affaire. L’instance avait ouvert une enquête et après avoir revu les images, elle a décidé d’ouvrir des procédures disciplinaires contre trois joueurs géorgiens : Tornike Shengelia, Goga Bitardze et Duda Sanadze. Mais aussi contre Furkan Korkmaz, puis contre les fédérations nationales des deux pays.

Les quatre joueurs et les deux fédérations vont désormais pouvoir donner leur version des faits, avant que la FIBA n’annonce de possibles sanctions.

