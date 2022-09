Jaylen Hoard a convaincu l’Hapoel Tel Aviv

À l’essai lors du camp d’entraînement, Jaylen Hoard n’aura eu besoin que de quelques matches amicaux pour décrocher un contrat à l’année avec l’Hapoel Tel Aviv. L’intérieur français, formé aux Etats-Unis, va ainsi connaître sa première expérience professionnelle en Europe.

« Pendant le peu de temps qu’il a passé avec nous, Jaylen a prouvé qu’il était un joueur de qualité et de talent » souligne le coach Danny Franco. « Nous sommes satisfaits de ce qu’il a montré dans les matchs amicaux pendant la présaison et je suis heureux qu’il reste avec nous pour les défis à relever en EuroCup et en championnat. »

Non-drafté à sa sortie de Wake Forest, Jaylen Hoard a passé ses trois premières années professionnelles entre la NBA, à Portland puis Oklahoma City, et la G-League. Avec à chaque fois, une poignée de matches disputés en NBA.

Dommage que le fils d’Antwon et de Katia Foucade n’ait pas trouvé de contrat pendant l’été en NBA, car il avait brillé dans la fin de saison en roue libre du Thunder : 22 points et 14.5 rebonds de moyenne sur les quatre dernières sorties de la campagne, dont une pointe record à 24 points et 21 rebonds (!).