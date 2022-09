Pour Robert Covington, les Clippers sont « effrayants »

Les Clippers auront été plutôt calmes cet été puisque seul John Wall est venu renforcer la franchise de Los Angeles. Ce n’est pas une grande surprise tant le groupe était déjà très solide sur le papier.

Le retour à la compétition de Kawhi Leonard, qui sort d’une saison blanche, va ressembler à l’arrivée d’une recrue et en prolongeant ces derniers mois Ivica Zubac, Nicolas Batum et Robert Covington, les Californiens ont ainsi conservé leur noyau dur.

Ce dernier n’a pas hésité longtemps avant de signer une prolongation, quelques jours après la fin de la saison régulière.

« J’ai parlé avec mon agent et il m’a demandé ce que je souhaitais. J’ai répondu que, à ce stade de ma carrière, je voulais gagner », raconte l’ailier au Los Angeles Times. « J’ai eu un gros contrat, mais je veux contribuer dans une équipe qui joue le titre. La franchise et les joueurs parlaient tous de l’année prochaine. Tout le monde voulait que je revienne. »

Avec Robert Covington, les Clippers ont un autre défenseur de haut niveau dans leur groupe, en plus de Kawhi Leonard et Nicolas Batum, sans oublier Paul George. Si on ajoute Zubac, Reggie Jackson, Norman Powell, Marcus Morris, Luke Kennard ou Terance Mann, Tyronn Lue va se retrouver avec un effectif XXXL.

« Le coach va avoir de bons et de mauvais jours », en rigole Robert Covington. « De bons jours car il aura tellement de profondeur, et de mauvais car il va falloir trouver des minutes à chacun. C’est dur de gérer autant de joueurs. Mais ça n’est pas un défaut d’avoir un tel groupe, surtout face à la fatigue. Car c’est ça l’essentiel, on n’est pas focalisé sur l’instant présent : notre objectif, c’est le mois de juin. Il faut que tout le monde soit en forme en juin. »

C’est forcément plus facile de faire tourner quand on a autant de joueurs de qualité sur le banc. « Regardez notre effectif et sa profondeur. Notre équipe est effrayante », assure l’ancien des Wolves. « C’est vraiment dingue, on ne peut pas le dire autrement. »