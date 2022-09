Luka Doncic : « J’ai laissé tomber mon équipe, mon pays »

Grandiose à titre individuel tout au long de l’EuroBasket, Luka Doncic a calé sur la fin, au pire moment possible, quand son équipe était en difficulté, bousculée par la Pologne. Sans le génie habituel de son meneur, la sélection slovène a ainsi fonctionné au ralenti, et n’a finalement pas réussi à surpasser l’obstacle polonais, plus pénible à manœuvrer qu’on ne pouvait l’imaginer, malgré un troisième quart-temps renversant.

Diminué physiquement, visiblement touché dans le bas du dos et donc pas aussi réactif qu’à l’accoutumée, Luka Doncic a rendu une copie mitigée, pour sa dernière sortie du tournoi. Il compile 15 points à 5/15 aux tirs, 11 rebonds et 7 passes, mais aussi 6 ballons perdus et 5 fautes, synonyme de fin de match prématurée (à trois minutes de la fin du match.) Au-delà des statistiques, on l’a senti très frustré, comme toujours vis-à-vis du corps arbitral, à l’image de cette faute technique reçue dans le dernier acte.

Bref, Luka Doncic n’était pas vraiment dans son assiette durant ce quart-de-finale, et, sévère avec lui-même en bon compétiteur, il s’en veut de ne pas avoir su trouver d’autres ressources pour aider les siens.

« Je n’étais probablement à 100%, c’est certain » a-t-il logiquement concédé après la rencontre. « J’ai même reçu une injection dans le troisième quart-temps. J’en ai bavé durant cet EuroBasket, mais ce n’est pas une raison pour expliquer ma performance. J’ai été mauvais. J’ai laissé tomber mon équipe, mon pays. C’est de ma faute. »

La Pologne n’a pas volé son ticket pour le carré final

Loin de faire de ses pépins physiques une excuse pour autant, le joueur de Dallas n’oubliait pas, après coup, de féliciter ses bourreaux du jour. Si l’issue de la rencontre aurait peut-être été différente avec un « Luka Magic » à 100% physiquement, il n’en demeure pas moins que la Pologne a très bien joué, et mérite amplement sa victoire.

« Tout d’abord, bravo à la Pologne » a-t-il ainsi déclaré, en ouverture de sa conférence de presse d’après-match. « De la première à la dernière minute, ils ont joué un incroyable match. C’est un très grand moment pour eux. Nous concernant, nous n’avons pas joué comme nous aurions souhaité. L’énergie n’était pas là. Nous sommes certes revenus, mais la Pologne a continué de se battre. Bravo encore. »

Il assurait ensuite que la Slovénie n’avait pas sous-estimé son adversaire du jour. Le résultat de ce match est, selon lui, plutôt le fruit d’un niveau très homogène cette année dans le tournoi, et donc d’une marge finalement assez faible entre la plupart des équipes qualifiées pour les phases finales.

Avec les défaites successives de la Serbie, la Grèce et la Slovénie, les trois favoris de la compétition, il est effectivement rapidement apparu qu’il n’y avait pas de hiérarchie évidente dans cet EuroBasket.

« Donnons le crédit qu’elle mérite à la Pologne. Beaucoup de personnes nous voyaient comme les favoris, mais la Pologne a une sacrée équipe ! Je tenais le même discours après notre match face à la Belgique. […] Cet EuroBasket, c’est quelque chose ! Il y a beaucoup de bonnes équipes » a-t-il ainsi conclu.