Netflix dévoile le trailer de son documentaire sur la « Redeem Team »

On sait depuis quelques semaines que Netflix a un documentaire, produit par LeBron James et Dwyane Wade, sur la « Redeem Team », l’équipe américaine championne olympique à Pékin en 2008, en stock.

En attendant sa diffusion, programmée pour le 7 octobre, la plateforme a mis en ligne sa bande-annonce.

On y retrouve logiquement les principaux acteurs de cette formation, comme James et Wade, mais aussi Carmelo Anthony, Chris Bosh ou encore Kobe Bryant. On notera aussi la présence du journaliste Sam Smith.