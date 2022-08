Un documentaire sur la « Redeem Team » bientôt sur Netflix

Le 7 octobre prochain, une partie de la planète basket se connectera à Netflix. La plateforme vient d’annoncer la date de sortie d’un documentaire dédié à la « Redeem Team ». Il s’agit du surnom de cette équipe américaine envoyée en mission à Pékin, aux Jeux olympiques 2008, pour reconquérir l’or olympique après l’échec de 2004, combiné à ceux de 2002 et 2006 aux championnats du monde.

LeBron James, Kobe Bryant, Dwyane Wade, Chris Paul, Carmelo Anthony, Jason Kidd, Chris Bosh… On vous a préparé un documentaire sur le parcours de la Redeem Team, l'équipe de basket américaine de 2008 qui a remis tout le monde d'accord. Le 7 octobre. pic.twitter.com/eBBMItcZ89 — Netflix France (@NetflixFR) August 19, 2022

Une formation extraordinaire qui comptait dans ses rangs Kobe Bryant, LeBron James, Carmelo Anthony, Chris Paul ou encore Dwyane Wade évidemment, meilleur marqueur de la compétition pour la sélection américaine.

« Ce qui rend cette équipe spéciale, c’est que, contrairement à toutes les équipes de basket américaines, ces gars-là avaient perdu non pas une fois, ni deux fois, mais trois fois. Je voulais rappeler aux gens en quoi c’était une rédemption », défend Jon Weinbach, l’homme également derrière « The Last Dance ».

Son équipe a pu s’entretenir avec la majorité des protagonistes et a utilisé des entretiens d’archives avec Kobe Bryant. « J’ai senti que les gars voulaient vraiment en parler. Ils ont tous gagné des choses et fait des choses incroyables. Mais je pense que l’enthousiasme, la franchise et l’émotion qu’ils ont apportés a montré qu’ils voulaient honorer la mémoire de l’équipe. À un moment donné, on a enchaîné six interviews qui se sont terminées en larmes. »

Jon Weinbach n’est pas le seul à avoir travaillé sur le projet puisque deux des membres de l’équipe sont également les producteurs du film : LeBron James et Dwyane Wade. Ce n’est pas une surprise concernant ce dernier puisqu’il avait évoqué ce projet dès 2020.

« En 2008, j’ai joué avec mes héros, des All-Star, des amis et de futurs coéquipiers. En plus de gagner et de montrer au monde entier que nous étions toujours les plus dominants, notre autre grand défi était de changer la perception de ce que chacun pensait de la NBA et de USA Basketball ! J’ai hâte que tout le monde ait l’occasion de découvrir les coulisses et de voir tout le travail accompli par cette équipe emblématique : la Redeem Team ! », s’enthousiasme l’ancienne légende du Heat.

À noter que le Comité international olympique participe également à la production. C’est la première fois que le CIO, qui a mis à disposition des images d’archives, s’investit dans un film destiné exclusivement à un service de streaming.