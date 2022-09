La justice ne tranche pas dans l’affaire Nerlens Noel – Rich Paul

Depuis plus d’un an, Nerlens Noel et Rich Paul sont au centre d’une affaire judiciaire. Chacun a attaqué l’autre : Rich Paul réclamait une commission de 200 000 dollars quand Nerlens Noel espérait obtenir des dommages-intérêts, pour avoir été mal conseillé.

Le pivot estimait ainsi que Rich Paul et son agence Klutch Sports l’avaient privé de 58 millions de dollars, en l’ayant conseillé de refuser un contrat de 70 millions de dollars avec les Mavericks.

Une juge de Dallas a livré un verdict et il n’est pas en faveur du joueur de Detroit. Elle estime que cette affaire doit être réglée par le syndicat des joueurs (NBPA) puisqu’elle concerne la relation entre un joueur et un agent.

C’est par conséquent avec un arbitrage que ce litige entre l’ancien joueur de New York et l’agent de LeBron James va être résolu. Le NBPA va faire appel à un expert du droit du travail et du sport et, contrairement à une affaire judiciaire, les débats se dérouleront dans un cadre privé.