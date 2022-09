Les Rockets suivent de près les performances d’Alperen Sengun et Usman Garuba

Pour leur troisième saison avec Stephen Silas et de leur ère post-James Harden, les Rockets veulent continuer de progresser. L’objectif est avant tout de construire une équipe compétitive et de s’améliorer mois après mois avec de jeunes joueurs. Les victoires viendront ensuite, assurent les dirigeants.

Comme le groupe est très inexpérimenté, il a beaucoup de faiblesses et de limites. L’intersaison sert alors de laboratoire pour gommer les petites imperfections.

« Ce fut un bon été », explique le GM Rafael Stone pour le Houston Chronicle. « Je suis très heureux. L’été, c’est davantage pour les joueurs et moins pour l’équipe. Pour le joueur, c’est le moment de travailler sur ses points faibles. On avait pointé du doigt des défauts et le joueur bosse dessus. Nos joueurs ont vraiment passé du temps à la salle, ont travaillé dur. Même ceux qui n’étaient pas aux États-Unis, comme Alperen Sengun et Usman Garuba, ont été bons. »

Alperen Sengun, révélation de l’EuroBasket

Si le premier a quitté la compétition après la défaite de la Turquie face la France en huitième de finale, alors que le second est toujours en course avec l’Espagne, c’est bien lui qui le plus brillé individuellement dans cet EuroBasket, avec 16.5 points et 8.2 rebonds de moyenne.

« Al-P a tout tué. Le meilleur moyen de se préparer est de jouer à haut niveau », remarque Jae’Sean Tate. « Je suis satisfait de leur progression », poursuit Rafael Stone. « On leur a demandé de travailler sur certains points, ils l’ont fait sur les parquets et on voit le résultat. »

Usman Garuba, qui affronte la Finlande en quart de finale ce mardi, a été plus discret statistiquement avec 4.8 points et 5.3 rebonds de moyenne. Mais comme il a manqué une grande partie de la saison passée, cette expérience européenne sera capitale pour le lancer avant sa deuxième saison en NBA.

« Je pense qu’il peut défendre à un niveau très élevé », estime le GM des Rockets. « L’année passée n’a pas été facile pour lui, on en a parlé ensemble. Il a été énormément blessé. Ça fait du bien de le voir de retour sur les terrains, de se sentir en confiance et d’avoir de l’impact. »