Rétro 2022 | Les meilleures performances individuelles de la saison

La saison 2021/22 a encore été le théâtre de quelques coups de chauds mémorables comme les matchs à 60 points de Kyrie Irving et Karl-Anthony Towns, ou la pointe à 56 points de LeBron James pour renverser les Warriors.

Les huit meilleures performances individuelles de la saison sont résumées dans ce clip, où l’on retrouve également Kevin Durant à deux reprises, face aux Knicks (53 points) et aux Hawks (55). La jeune génération est également représentée avec les Ja Morant, Trae Young et Jayson Tatum, respectivement flashé à 52, 56 et 54 points.