EuroBasket 2022 | Le programme des quarts de finale

On connait désormais le Top 8 européen, avec la Grèce, la Finlande, la Pologne et l’Italie qui ont rejoint l’Allemagne, l’Espagne, la Slovénie et la France en quarts de finale, à Berlin.

Les quarts de finale de la compétition se joueront ainsi mardi et mercredi. Voici le programme :

Mardi 13 septembre :

Espagne – Finlande à 17h15 (Canal+ Sport 360)

Allemagne – Grèce à 20h30 (Canal+ Sport 360)

Mercredi 14 septembre :

France – Italie à 17h15 (Canal+ Sport 360)

Slovénie – Pologne à 20h30 (Canal+ Sport 360)

Les demi-finales se joueront ensuite vendredi 16 septembre, les horaires restant encore à déterminer en fonction des diffuseurs et des qualifiés. Quant à la « petite finale » pour la troisième place, elle se jouera dimanche 18 septembre, à 17h15, quand la grande finale pour le titre débutera de son côté le même jour, à 20h30.

À noter que la chaîne Canal+ Sport 360 est accessible sur le canal 134 chez SFR, le canal 45 chez Free, le canal 38 chez Orange et le canal 41 chez Bouygues Telecom.