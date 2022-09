Goran Dragic défend Giannis Antetokounmpo après les critiques de Gilbert Arenas

Giannis Antetokounmpo n’a pas pris la peine de répondre à Gilbert Arenas. Les autres le font pour lui. L’ancien scoreur des Wizards s’est fait remarquer il y a une dizaine de jours, estimant que le Grec « ne comprend pas encore le basket ». « Les médias disent que c’est le meilleur joueur de la ligue. C’est loin d’être le cas, arrêtez ça ! », signait-il avant d’évoquer notamment la préparation physique du joueur des Bucks et de comparer son temps de jeu à celui de LeBron James notamment.

« J’ai dit qu’il avait besoin d’apprendre davantage le basket pour comprendre comment améliorer son jeu dans son ensemble. Pour l’instant, c’est le même animal, la même bête », avait-il poursuivi sur Instagram.

Interrogé sur ces propos par Eurohoops, Goran Dragic n’a pas trop de peine à répondre. Il lui suffit d’énumérer le palmarès du Grec : « Giannis est MVP. Gilbert Arenas, non. L’a-t-il jamais été ? Je ne le pense pas. Donc il ne peut pas parler de Giannis. Giannis a gagné le titre, le trophée de MVP et a été défenseur de l’année. »

Son sentiment par rapport à la sortie de Gilbert Arenas ? « Lorsque (les joueurs) prennent leur retraite, ils veulent se montrer pertinents et font parfois parler d’eux dans les médias. C’est comme ça. Gilbert Arenas était un joueur et un scoreur incroyable. Mais au final, j’ai le sentiment que cette génération a beaucoup de bons joueurs européens en NBA qui sont MVPs ou qui gagnent le titre. »

Dirk Nowitzki défend aussi le « Greek Freak »

Le coéquipier de Luka Doncic venait ainsi d’imiter une autre immense figure issue du basket européen, Dirk Nowitzki, qui a également affiché son soutien au Grec.

« C’était un gamin maigrichon la première fois que je l’ai vu. Il est devenu plus fort, il s’est amélioré et il semble avoir très envie de progresser, de travailler dur, de jouer pour son pays, de travailler l’été et de devenir un meilleur joueur l’année suivante », avait énuméré l’Allemand.

Avant d’ajouter : « C’est l’un des meilleurs joueurs du monde, il l’a montré en tant que champion et MVP. C’est aussi le premier à vous dire que vous pouvez toujours vous améliorer. Mais si vous regardez ce qu’il a déjà fait à un si jeune âge (27 ans), c’est l’un des meilleurs. »