En prolongation, l’Espagne vient finalement à bout de la Lituanie

Première de son groupe, l’Espagne retrouvait la Lituanie en huitième de finale, quatrième du sien, pour un premier match à élimination directe qui s’annonçait piégeux pour cet Roja en reconstruction.

Et le couperet n’est pas passé loin pour la troupe de Sergio Scariolo, globalement dominée par l’escouade balte, dont les supporters étaient une nouvelle fois nombreux. Même si l’Espagne avait fait le premier écart, grâce notamment aux frères Hernangomez, et que Jonas Valanciunas n’était pas vraiment dans son match, et rapidement handicapé par les fautes, la Lituanie avait ensuite pris les commandes, Domantas Sabonis retrouvant ainsi davantage d’efficacité suite à la sortie de son compère des raquettes.

L’adresse lituanienne de loin (3/5 pour Lukas Lekavicius, 4/9 pour Mindaugas Kuzminskas, 3/6 pour Ignas Brazdeikis) faisait surtout très mal à une Espagne en grosse difficulté dans le domaine. Seul l’éternel Rudy Fernandez (3/6) apportait réellement du danger de loin, et soulageait d’ailleurs une attaque en souffrance.

Néanmoins, la Roja a de l’expérience et Lorenzo Brown, dont la naturalisation a fait du bien. Avec ses 28 points et 8 passes, le meneur américain a ainsi largement contribué à renverser le cours des évènements.

Ignas Brazdeikis avait pourtant arraché la prolongation au rebond offensif, mais ce fut donc insuffisant (102-94) contre cette équipe d’Espagne qui trouve toujours des ressources. Depuis 2007, la Roja a ainsi toujours ramené une médaille au championnat d’Europe (dont l’or en 2009, 2011 et 2015) et cette victoire la rapproche d’une nouvelle breloque puisqu’elle défiera le vainqueur du match Finlande – Croatie en quart de finale.