WNBA l Connecticut finit très fort pour rejoindre Las Vegas en finale

Les Las Vegas Aces de Becky Hammon attendaient de connaître leur adversaire en finale WNBA. Ce sera finalement le Connecticut Sun, qui est allé arracher le Game 5 de sa demi-finale (72-63) dans l’antre du Chicago Sky, pourtant champion en titre et qui ne fera donc pas la doublé.

Candace Parker (7 points, 9 rebonds, 4 contres) et ses coéquipières de Chicago avaient mal démarré, se retrouvant menées de 9 points (13-22) dans le premier quart-temps, mais elles semblaient avoir ensuite mis la main sur le match, grâce notamment aux 22 points de Kahleah Cooper mais surtout à leur impact défensif.

Encore à +11 (61-50) à 7 minutes de la fin, à domicile, les championnes en titre avaient un boulevard.

Sauf que tout s’est enrayé pour Chicago, qui a connu une énorme période de disette offensive, au pire moment de la saison. Un panier avec la faute de DeWanna Bonner, suivi par quelques invectives avec Kahleah Copper, a nourri le changement de « momentum », avec un 18-0 qui a fini de faire basculer la rencontre en faveur de Connecticut.

« Peut-être qu’on a arrêté d’attaquer et qu’on a eu peur de perdre, au lieu d’essayer de gagner », expliquait Courtney Vandersloot sur les raisons de cet effondrement assez fou de Chicago. « C’est probablement l’une de mes plus grandes déceptions professionnelles. Les joueuses, elles ont tout donné cette année et elles ont fait tout ce qu’elles pouvaient. Je pense qu’elles méritaient plus … J’ai l’impression que j’aurais pu faire mieux pour leur offrir un panier, et je n’arrivais pas à leur en donner un seul » complétait James Wade, l’entraîneur.

Du côté du Connecticut Sun, qui a pu compter sur les performances complètes de son cinq majeur (15 points, 9 rebonds, 5 passes pour DeWanna Bonner ; 12 points, 10 rebonds, 8 passes pour Alyssa Thomas ; 15 points, 10 rebonds pour Jonquel Jones ; 12 points, 6 rebonds, 5 passes pour Courtney Williams ; 14 points, 4 passes pour Natisha Hiedeman), le sentiment était évidemment totalement inversé.

Plombé par les pépins et les blessures ces dernières saisons, le groupe de Curt Miller a montré son caractère.

« Je sais que les gens voulaient mettre une étiquette sur ce groupe : ‘Quand c’est facile, Connecticut est vraiment spécial. Mais quand c’est difficile, Connecticut peut-il gagner ?’ Ce soir, nous avons gagné dans le dur » appréciait le technicien. « Nous étions dos au mur. Il y a eu quelques moments où nous aurions pu lâcher, mais elles ont refusé de céder. Elles avaient du cran et de la détermination, et c’est ce sur quoi nous sommes construits. »

Place désormais à la finale, avec un Game 1 qui se jouera à Las Vegas, dimanche soir.