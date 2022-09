Onyeka Okongwu veut progresser à son rythme

La saison dernière, Onyeka Okongwu a doublé son temps de jeu, passant de 12 à 21 minutes par match, et il a justifié cette confiance en doublant quasiment ses statistiques : de 4.6 points et 3.3 rebonds, à 8.2 points et 5.6 rebonds par match. Une progression qu’il entend bien confirmer alors qu’il aborde sa troisième saison aux Hawks.

« Les gens vont avoir des attentes me concernant, et j’ai des attentes envers moi-même » explique l’intérieur. « La direction a des attentes, et c’est ce qui compte vraiment… Mes attentes, ce que mon équipe souhaite que je fasse… Evidemment, j’essaie d’ajouter ce que je peux, mais je ne veux pas aller trop vite. »

Pour la doublure de Clint Capela, les axes de progression sont nombreux, et son GM, Travis Schlenk, attend de lui qu’il progresse au rebond défensif, dans la lecture des pick-and-rolls et sa défense au large.

Le tout en se dotant qu’un shoot fiable à 3-4 mètres, et pourquoi pas un tir à 3-points dans les coins. Mais l’intéressé prévient qu’il va le faire à son rythme.

« Ma philosophie est de garder l’essentiel » assure-t-il. « Vous savez, j’en suis arrivé à ce stade pour une raison. J’ai été drafté par cette équipe pour une raison. Donc, je m’assure de faire ce que je sais faire, mais en ajoutant quelque chose chaque année. Chaque année, j’ajoute juste un petit quelque chose. Je m’efforce d’être le joueur que je souhaite être plus tard, que ce soit au niveau des tirs ou des dribbles. J’essaie d’être un joueur complet, de toucher à tout sur le terrain, en attaque comme en défense. Et surtout, j’essaie d’être dans la meilleure forme possible. Parce que mon jeu est vraiment basé sur mon physique. »

Un physique qui lui a joué des tours depuis son arrivée en NBA avec moins de 100 matches joués en deux ans.