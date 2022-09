Les Mavericks prolongent Maxi Kleber

Absent des rangs allemands à l’EuroBasket, Maxi Kleber se consolera avec une belle prolongation de contrat. Selon The Athletic, l’ailier-fort va prolonger pour 33 millions de dollars sur trois ans. Une belle marque de confiance pour un joueur qui devait tester le marché dans un an, et un salaire conséquent pour un joueur qui tourne chaque année aux alentours de 7 points et 5 rebonds de moyenne.

Le voilà sous contrat jusqu’en 2026 et cette saison, il sortira du banc au relais de JaVale McGee et de Christian Wood, les deux principales recrues de l’équipe.

C’est ce qu’a déjà annoncé Jason Kidd : « Sans rien enlever à Jalen, Spencer (Dinwiddie va débuter), et on aura un cinq de grande taille avec JaVale (McGee). On aura aussi plus d’attaquants en sortie de banc ».

Spécialiste du pick-and-pop, Maxi Kleber devrait toujours profiter des décalages de Luka Doncic. À condition de retrouver de l’adresse puisqu’il n’a tourné qu’à 32% à 3-points en 2022, contre 41% l’année précédente.