Pour changer les choses, Jusuf Nurkic est prêt à prendre les rênes de la fédération bosnienne

Dans les clous après trois matchs, avec un bilan de deux victoires pour une défaite, dont une héroïque face aux champions d’Europe slovènes, la Bosnie-Herzégovine a fini par deux défaites.

Trop courts en rotations, trop fatigués, trop limités, les coéquipiers de Jusuf Nurkic ne verront pas Berlin et la deuxième phase. Ce, malgré un joli parcours estival, après avoir notamment battu les Bleus à Sarajevo en amont de l’Euro…

« C’est toujours tout bon ou tout mauvais avec nous, il n’y a pas de juste milieu », avance le pivot des Blazers dans Sportsport. « Je suis fier des gars, des entraîneurs, du staff. Avec tous les problèmes qu’on a rencontrés, ce qu’on a réussi à faire est impressionnant, je suis fier d’eux. Je veux féliciter tout le monde qui a participé. On a donné le meilleur de nous-mêmes. La Bosnie-Herzégovine peut être fière. »

Débarqués à Cologne avec les moyens du bord, dans un vol commercial où on pouvait voir Jusuf Nurkic et ses compatriotes écrasés dans leurs sièges évidemment pas adaptés, les Bosniens ont valeureusement défendu leurs couleurs, les images de leur joie après leur victoire contre Luka Doncic et la Slovénie ayant fait le tour du monde.

Quatre joueurs dans le même lit !?

Mais pour le pivot star de la sélection, il faut avant tout une prise de conscience dans les plus hautes sphères de la fédération bosnienne.

« Quel est l’intérêt [de participer à une compétition] si quatre joueurs doivent partager un lit, si on ne résout pas certains problèmes qui sont des priorités ? Les gens doivent comprendre que la sélection nationale est au-dessus de tout, et que peu importe ce qui se passe, les athlètes doivent être dans les meilleures conditions possibles. On ne progressera pas sans ça. On peut faire des miracles, car ce sont des miracles, parce qu’on a douze gars qui ont absolument donné le maximum. Je suis fier de tout le monde car on a donné jusqu’au dernier atome de notre force pour faire du mieux possible. Je ne peux vraiment blâmer personne [dans l’équipe]. »

À vrai dire, et puisque les dirigeants de sa fédération ne s’en sont pas montrés capables, Jusuf Nurkic semble prêt à endosser ces responsabilités lui-même. Ayant déjà bien gagné sa vie en NBA, le pivot de Portland affirme être décidé à mettre la main au porte-monnaie s’il peut bel et bien changer les choses pour sa sélection !

« Ça commence avec la fédération. Qu’est-ce qu’on a ? Est-ce qu’on a des gens qui la dirigent ? Est-ce qu’on trouve un entraîneur dix jours avant [une compétition] ? Beaucoup de choses doivent s’organiser avant le sport. Le sport est la partie facile du travail. Donnez-moi le titre de président de la fédération, celui de directeur, et du bureau directeur, et la Bosnie-Herzégovine n’aura plus de problèmes de préparation, d’hôtels, ou de nourriture. Si on peut le faire, je suis prêt à assumer toutes ces fonctions si ça ne dépendait que de moi. »

À bon entendeur, comme on dit…

Crédits photo : FIBA