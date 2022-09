Patrick Beverley : « Je suis fier de n’avoir jamais raté les playoffs »

« J’ai disputé les playoffs tous les ans depuis que je suis en NBA, et je ne m’attends pas à ce que ça change ». Il y a un an, quasi jour pour jour, Patrick Beverley débarquait aux Wolves, et il rappelait qu’il n’avait jamais loupé les playoffs de sa carrière, que ce soit avec Houston et LA Clippers. À l’époque, certains avaient souri car les Wolves n’avaient atteint les playoffs qu’une fois en 17 ans. Mais avec Patrick Beverley à la mène, Minnesota va effectivement atteindre les playoffs et même livrer un beau combat aux Grizzlies au premier tour des playoffs.

Un an plus tard, Patrick Beverley arrive aux Lakers après deux échanges, et son objectif n’a pas changé : disputer les playoffs.

« Je suis fier de n’avoir jamais manqué les playoffs« , a-t-il déclaré lors de sa présentation à la presse. « Je suis fier de ces petites choses. Pour les gens, ce n’est peut-être pas grand-chose, mais pour moi, c’est une chose importante parce que je ne suis pas au All-Star Game tous les mois de février. De faire les playoffs ou pas, c’est une chose importante pour moi et je l’affiche fièrement. Je ne m’attends pas à ce que cela change de sitôt. »

« Plus vous êtes proches, plus vous êtes une équipe, plus vous passez du temps ensemble, meilleure sera votre équipe »

Comme à Minnesota, Patrick Beverley rejoint justement une formation qui vient de rater les playoffs. Plombés par les blessures et l’intégration compliquée de Russell Westbrook, les Lakers doivent renouer avec leurs glorieux passé, et Patrick Beverley estime que c’est une situation différente de ce qu’il a connu auparavant.

« J’ai changé les cultures de ces trois franchises » estime-t-il à propos des Rockets, des Clippers et les Timberwolves. « Mais je ne suis pas ici pour changer la culture. J’essaie de mettre en œuvre ce qui, à mon avis, a fonctionné ces dernières années, à savoir que plus vous êtes proches, plus vous êtes une équipe, plus vous passez du temps ensemble, meilleure sera votre équipe. »

Patrick Beverley insiste sur ce qui se passe hors du terrain, et ce qui doit d’ailleurs rester dans les coulisses. Les Lakers doivent créer un collectif loin des regards.

« Si vous ne pouvez pas avoir ces discussions difficiles entre vous, vous n’allez certainement pas les avoir devant 20 000 personnes quand le public est contre vous. Donc mon truc a toujours été la camaraderie, l’équipe, l’équipe, l’équipe. Si vous faites ça et que vous vous donnez à fond, les dominos tombent où il faut. »

« Il vit et respire par le collectif »

Cet état d’esprit est ce qui a séduit Darvin Ham. Chaque formation a besoin d’un joueur qui se sacrifie pour l’équipe, et qui pense au « nous » avant le « je ».

« Il se préoccupe de ses coéquipiers. Il vit et respire par le collectif » conclut le nouveau coach des Lakers. « C’est un incroyable défenseur sur le plan individuel et collectif. Mais son objectif n’a jamais été de recevoir des compliments, mais d’avoir un impact sur un basket qui gagne. A chaque fois, que ce soit à Houston, aux Clippers et à Minnesota, il fait sentir sa présence d’une manière significative, et nous avons hâte qu’il continue à le faire ici ».