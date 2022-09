Detroit dévoile un maillot inspiré… par le coup de gueule d’un fan

Novembre 2020. Tandis que la NBA peine à retrouver son souffle après une saison tronquée par la pandémie, de nombreuses équipes profitent du moment pour dévoiler de nouveaux maillots. Après avoir vu défiler ces derniers sur Twitter, le natif de Detroit, Cochise Hardy, 38 ans, se dit que sa franchise devrait suivre le mouvement.

Ce fan des Pistons est lassé des petites retouches sur le maillot de l’équipe. À quand plus de modernité ?

« J’étais là genre : ‘Ceux-là déchirent’, ‘Ceux-là déchirent’, ‘Ceux-là déchirent’… J’attends Detroit et ils n’ont rien sorti. J’ai décidé que j’allais les appeler. Je ne me souviens pas si c’était une nuit ou en journée, mais j’ai appelé et j’ai vidé mon cœur. Il était temps de passer à la vitesse supérieure », raconte ce fan à The Athletic, qui rapporte cette histoire improbable.

Celui-ci doit donc fouiller sur Google pour obtenir un numéro de téléphone. Il en trouve un, il appelle mais personne ne répond. Ce qui ne décourage pas notre homme de laisser un message de plus d’une minute, dans lequel il exhorte la franchise à bouger les lignes, d’être plus dynamique et de se montrer plus « cool ». « Rappelez-moi. Aujourd’hui, demain. Rappelez-moi, je suis prêt ! »

Un vœu pieux ? Pas du tout. Son message est entendu par un responsable des ventes de billets chez les Pistons. Il fait le tour des bureaux où on s’amuse de la diatribe endiablée du fan.

Tyrel Kirkham, vice-président de la marque et de la stratégie marketing, décèle aussi dans ce message un amour passionné pour les Pistons. Alors que la franchise se prépare à lancer des uniformes pour les saisons suivantes, le responsable veut que tout le monde garde en tête les mots de Cochise Hardy.

Le message vocal qui change tout

« Ce message vocal avait quelque chose de spécial qui méritait d’être approfondi. Il a trouvé son chemin vers un public plus large. On en a ri, mais il y avait une nature sérieuse dans ce qu’il disait. […] Une immense inspiration est née d’un simple message vocal », décrit Tyrel Kirkham, qui n’a pas hésité à utiliser le vocal en question dans la communication du club.

Even a random voicemail from a fan can make a statement. Isn't that right, @PlanetMarsEnte1? pic.twitter.com/jUXyf4ZdqK — Detroit Pistons (@DetroitPistons) September 7, 2022

Deux ans plus tard, les Pistons dévoilent ce maillot « Statement », plus moderne, qui porte l’empreinte du fan en question. « Sachant que le rouge, le blanc et le bleu seront toujours au cœur de ce qu’on fait, on voulait trouver un moyen d’ajouter un élément différent. Beaucoup de choses que Cochise avait évoquées, l’ajout de noir, la création d’une image plus dynamique du rouge et du bleu… », poursuit le responsable marketing dont la création a une durée de vie minimum de deux ans selon l’appréciation des locaux.

Qu’en pense le principal intéressé, Cochise Hardy, justement ? « Quand Tyrel m’a appelé et m’a dit que j’avais inspiré ce maillot, je n’en revenais pas. C’était comme si Ashton Kutcher m’appelait et que je passais dans Punk’d (ndlr : émission américaine de caméra cachée). J’aime gagner et avoir la classe en le faisant. C’est Detroit, c’est notre truc. On a un ‘swag’ différent. Ces maillots déchirent. »

Photo : Pistons